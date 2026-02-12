Вчені розшифрували пророцтва на клинописних табличках Вавилону: що дізнались (фото)

Понад сто років клинописні таблички, що зберігалися у фондах Британського музею, залишалися майже не вивченими. Лише нещодавно науковцям вдалося повністю їх розшифрувати, відкривши детальну збірку пророцтв зі стародавньої Вавилонії.

Ассиріологи Ендрю Джордж і Джунко Танігучі опрацювали та переклали 73 знамення, зафіксовані клинописом. Тексти написані аккадською мовою, поширеною в давньому Іраку, що підтверджує їхнє вавилонське походження. Про результати дослідження повідомляє Popular Mechanics.

Зміст табличок пов’язаний із місячними затемненнями — явищами, які у давнину сприймалися не просто як астрономічні події, а як провісники лиха. За словами Джорджа, ворожіння відігравало ключову роль у спробах вавилонян осмислити навколишній світ. Затемнення трактувалися як застереження для правителя та всієї держави. Деякі знамення, ймовірно, виникли на основі реальних спостережень, коли певні небесні явища збігалися з подальшими катастрофами.

У текстах перераховані можливі нещастя — голод, епідемії, посухи або смерть царя. З сучасної точки зору ці записи відображають типові загрози, які турбували давні суспільства, а також демонструють, наскільки тісно політичну стабільність пов’язували з "знаками" на небі.

Якщо знамення передбачало серйозну небезпеку, наприклад загрозу життю правителя, його не залишали без уваги. У таких випадках проводили додаткові оракульні дослідження — екстіспіцію. Цей ритуал передбачав вивчення внутрішніх органів жертвенної тварини з метою отримання божественного послання. Якщо ризик вважали реальним, здійснювали спеціальні обряди, покликані відвернути біду.

Хоча переклад здійснили лише тепер, самі таблички відомі науковцям давно. Три з них Британський музей придбав у 1890-х роках, ще одну — у 1914-му. Вони стали частиною величезного зібрання з понад 150 тисяч клинописних пам’яток. Через масштаб колекції та обмежену кількість фахівців ці тексти довгий час залишалися без детального аналізу.

Дослідження клинопису — складний і тривалий процес. Він передбачає уважне прочитання, точне відтворення кожного знака та неодноразові перевірки для підтвердження правильності перекладу.

Подібні пам’ятки є безцінним джерелом знань про те, як давні цивілізації сприймали владу, страхи та природні явища. Тисячі глиняних табличок зберігають фрагменти їхнього повсякденного життя, вірувань і політичних викликів, дозволяючи сучасним дослідникам відтворювати картину минулого з дивовижною точністю.

