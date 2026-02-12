Ученые расшифровали пророчества на клинописных табличках Вавилона: что узнали (фото)

Более ста лет клинописные таблички, хранившиеся в фондах Британского музея, оставались почти не изученными. Лишь недавно ученым удалось полностью их расшифровать, открыв подробный сборник пророчеств из древней Вавилонии.

Ассириологи Эндрю Джордж и Джунко Танигучи проработали и перевели 73 знамения, зафиксированных клинописью. Тексты написаны на аккадском языке, распространенном в древнем Ираке, что подтверждает их вавилонское происхождение. О результатах исследования сообщает Popular Mechanics.

Содержание табличек связано с лунными затемнениями — явлениями, которые в древности воспринимались не просто как астрономические события, а как предсказатели бедствия. По словам Джорджа, гадание играло ключевую роль в попытках вавилонян осмыслить окружающий мир. Затемнения трактовались как оговорки для правителя и всего государства. Некоторые знамения, вероятно, возникли на основе реальных наблюдений, когда некоторые небесные явления совпадали с последующими катастрофами.

В текстах перечислены возможные несчастья – голод, эпидемии, засухи или смерть царя. С современной точки зрения эти записи отражают типичные угрозы, беспокоившие древние общества, а также демонстрируют, насколько тесно политическую стабильность связывали с "знаками" на небе.

Если знамение подразумевало серьезную опасность, например угрозу жизни правителя, его не оставляли без внимания. В таких случаях проводились дополнительные оракульные исследования – экстиспиция. Этот ритуал предполагал изучение внутренних органов жертвенного животного с целью получения божественного послания. Если риск сочли реальным, совершали специальные обряды, призванные отвлечь беду.

Хотя перевод осуществили только сейчас, сами таблички известны научным работникам давно. Три из них Британский музей приобрел в 1890-х годах, еще одну – в 1914-м. Они стали частью огромного собрания из более чем 150 тысяч клинописных памятников. Из-за масштаба коллекции и ограниченного количества специалистов эти тексты долгое время оставались без детального анализа.

Исследование клинописи – сложный и длительный процесс. Он предполагает внимательное прочтение, точное воспроизведение каждого знака и неоднократные проверки для подтверждения правильности перевода.

Подобные памятки являются бесценным источником знаний о том, как древние цивилизации воспринимали власть, страхи и природные явления. Тысячи глиняных табличек хранят фрагменты их повседневной жизни, верований и политических вызовов, позволяя современным исследователям воспроизводить картину прошлого с удивительной точностью.

