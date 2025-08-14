Исчез 66 лет назад: в Антарктиде нашли останки известного британского исследователя

Летом 1959 года в Антарктиде произошла трагедия с британским ученым Деннисом Беллом. Он вместе с тремя коллегами отправился в геологическую экспедицию, используя две собачьи упряжки. Во время похода животные начали останавливаться, и Белл пошел вперед, чтобы подбодрить их. В этот момент он провалился в промежуток между ущельями и погиб. Тогда его тело так и не смогли унести.

Об этом пишет Iflscience. Спустя 66 лет, в январе 2025-го, при отступлении ледника на острове Кинг-Джордж среди камней обнаружили его останки. Находку сделали сотрудники Польской антарктической станции имени Генрика Арцтовского. Они собрали часть найденного и доставили на станцию, после чего началось расследование. Впоследствии были найдены новые фрагменты костей и более 200 личных вещей Белла, в том числе радиооборудование, фонарик и наручные часы с гравировкой. ДНК-анализ подтвердил, что найденные остатки принадлежат ученому.

Читайте также: Святое открытие: археологи в Израиле обнаружили место, где Иисус превратил воду в вино (фото)

Директор Британской антарктической службы профессор Джейн Фрэнсис отметила, что Белл внес важный вклад в исследование Антарктиды в экстремальных условиях, а это открытие положило конец многолетней тайне и напомнило о человеческих историях, вплетенных в историю полярной науки.

Брат погибшего Дэвид Белл, ныне проживающий в Австралии, признался, что вместе с сестрой Валери был шокирован и потрясен известием о том, что Денниса нашли после 66 лет поисков.

Ранее мы рассказывали, что археологи обнаружили в Израиле кольцо в возрасте 2300 лет.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!