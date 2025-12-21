Археологи нашли в Иерусалиме артефакты времен Второго храма (фото)

Вблизи Иерусалима археологи обнаружили новые свидетельства того, что жизнь еврейских общин во времена Второго Храма была упорядоченной, стабильной и тесно связанной с природной средой вокруг города. При раскопках на холме Наби Самуил специалисты подразделения KAMAT Archaeology обнаружили уникальные предметы быта хасмонейского периода.

Среди находок – редкая глиняная масляная лампа и стилус для письма. Об этом пишет Arkeonews.

Глиняная лампа, которая использовалась вместе с фитилем и растительным маслом, служила основным источником света после заката. Подобные изделия были привычны в жилищах того времени и позволяли людям заниматься домашними делами, читать или общаться в вечерние часы.

Не менее показательной находкой стал стилус – простой, но практичный инструмент для письма. Его присутствие свидетельствует о распространении грамотности и ведении записей, связанных с управлением, обучением или торговлей. Это указывает на то, что жители региона являлись частью развитых социальных и административных структур, а не изолированных самодостаточных сообществ.

Хасмонейский период, охватывающий примерно 140–37 лет до нашей эры, совпал с восстановлением еврейской государственности и религиозной автономии в Иерусалиме. Холм Наби Самуил имел стратегическое значение благодаря высоте около 885 метров над уровнем моря, что позволяло контролировать ключевые подступы к городу.

Археологические слои этого места свидетельствуют о непрерывном заселении в течение разных эпох — от израильского и персидского периодов до Хасмонеев, а впоследствии крестоносцев и Османской империи. Такая наследственность объясняет немаловажную роль холма в истории региона.

Обнаруженные предметы не только подтверждают длительное присутствие еврейского населения близ Иерусалима в эпоху Второго Храма, но и предоставляют материальные доказательства, дополняющие письменные источники. Сосредотачиваясь на повседневных вещах, а не только на масштабных сооружениях, исследователи смогли глубже понять, как быт, образование и традиции поддерживали жизнь общин на протяжении многих поколений.

