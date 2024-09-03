Ідеальні мариновані помідори: простий рецепт для зберігання у квартирі
Смачні мариновані помідори – справжня знахідка взимку. І саме зараз потрібно подбати про те, щоб у холодну пору року можна було спокійно ними насолоджуватися.
Команда UAportal спільно з ТСН розповідає, як приготувати мариновані помідори, які можна зберігати в квартирі протягом зими.
Інгредієнти:
- вода – 1 літр;
- сіль – 1 столова ложка;
- цукор – 3 столові ложки;
- оцет 9% – 30 мл;
- часник – за смаком;
- цибуля і солодкий перець – кілька шматочків;
- зелень – за смаком;
- помідори – кількість залежно від розміру.
Одного літру маринаду вистачить на дві літрові банки помідорів.
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Приготування маринованих помідорів:
На дно чистих банок кладемо часник, зелень, кільця цибулі і шматочки солодкого перцю. Потім щільно укладаємо помідори твердих сортів, які повинні бути міцними та не перестиглими.
Приготуйте маринад, розчиняючи сіль і цукор у воді, і залийте ним помідори, використовуючи окріп. Кип'ятіть протягом 4 хвилин, після чого додайте оцет.
Закрутіть банки кришками, переверніть їх і накрийте чимось до повного охолодження.
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