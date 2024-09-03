Ідеальні мариновані помідори: простий рецепт для зберігання у квартирі

Смачні мариновані помідори – справжня знахідка взимку. І саме зараз потрібно подбати про те, щоб у холодну пору року можна було спокійно ними насолоджуватися.

Команда UAportal спільно з ТСН розповідає, як приготувати мариновані помідори, які можна зберігати в квартирі протягом зими.

Інгредієнти:

вода – 1 літр;

сіль – 1 столова ложка;

цукор – 3 столові ложки;

оцет 9% – 30 мл;

часник – за смаком;

цибуля і солодкий перець – кілька шматочків;

зелень – за смаком;

помідори – кількість залежно від розміру.

Одного літру маринаду вистачить на дві літрові банки помідорів.

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Приготування маринованих помідорів:

На дно чистих банок кладемо часник, зелень, кільця цибулі і шматочки солодкого перцю. Потім щільно укладаємо помідори твердих сортів, які повинні бути міцними та не перестиглими.

Приготуйте маринад, розчиняючи сіль і цукор у воді, і залийте ним помідори, використовуючи окріп. Кип'ятіть протягом 4 хвилин, після чого додайте оцет.

Закрутіть банки кришками, переверніть їх і накрийте чимось до повного охолодження.

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