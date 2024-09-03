Идеальные маринованные помидоры: простой рецепт для хранения в квартире

Вкусные маринованные помидоры – настоящая находка зимой. И именно сейчас нужно позаботиться о том, чтобы в холодное время года можно было спокойно ими наслаждаться.

Команда UAportal совместно с ТСН рассказывает, как приготовить маринованные помидоры, которые можно хранить в квартире в течение зимы.

Ингредиенты:

вода – 1 литр;

соль – 1 столовая ложка;

сахар – 3 столовые ложки;

уксус 9% – 30 мл;

чеснок – по вкусу;

лук и сладкий перец – несколько кусочков;

зелень – по вкусу;

помидоры – количество в зависимости от размера.

Одного литра маринада хватит на две литровые банки помидоров.

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Приготовление маринованных помидоров:

На дно чистых банок кладем чеснок, зелень, кольца лука и кусочки сладкого перца. Затем плотно укладываем помидоры твердых сортов, которые должны быть крепкими и не перезрелыми.

Приготовьте маринад, растворяя соль и сахар в воде, и залейте им помидоры, используя кипяток. Кипятите в течение 4 минут, после чего добавьте уксус.

Закрутите банки крышками, переверните их и накройте чем-то до полного остывания.

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