Идеальные маринованные помидоры: простой рецепт для хранения в квартире
Вкусные маринованные помидоры – настоящая находка зимой. И именно сейчас нужно позаботиться о том, чтобы в холодное время года можно было спокойно ими наслаждаться.
Команда UAportal совместно с ТСН рассказывает, как приготовить маринованные помидоры, которые можно хранить в квартире в течение зимы.
Ингредиенты:
- вода – 1 литр;
- соль – 1 столовая ложка;
- сахар – 3 столовые ложки;
- уксус 9% – 30 мл;
- чеснок – по вкусу;
- лук и сладкий перец – несколько кусочков;
- зелень – по вкусу;
- помидоры – количество в зависимости от размера.
Одного литра маринада хватит на две литровые банки помидоров.
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Приготовление маринованных помидоров:
На дно чистых банок кладем чеснок, зелень, кольца лука и кусочки сладкого перца. Затем плотно укладываем помидоры твердых сортов, которые должны быть крепкими и не перезрелыми.
Приготовьте маринад, растворяя соль и сахар в воде, и залейте им помидоры, используя кипяток. Кипятите в течение 4 минут, после чего добавьте уксус.
Закрутите банки крышками, переверните их и накройте чем-то до полного остывания.
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