Ідеально доповнює м‘ясні страви: рецепт грузинського соусу сацебелі на зиму

Сацебелі – це яскравий представник грузинської кухні, ароматний і гострий соус, який ідеально доповнює м'ясо, птицю та овочі. Його насичений смак зроблять будь-яку страву особливою. Про це пише Shuba.

Чому варто приготувати сацебелі вдома?

Свіжість і натуральність: Ви точно знатимете, з яких інгредієнтів зроблений ваш соус.

Ви точно знатимете, з яких інгредієнтів зроблений ваш соус. Регулювання гостроти: Можете самостійно підлаштувати рівень гостроти під свої смакові вподобання.

Можете самостійно підлаштувати рівень гостроти під свої смакові вподобання. Економія: Приготувати сацебелі вдома набагато дешевше, ніж купувати готовий.

Необхідні інгредієнти:

Помідори – 1 кг (вибирайте стиглі, м’які помідори)

Болгарський перець – 3 шт. (краще брати різнокольоровий для яскравості)

Перець чилі – 1 шт. (регулюйте кількість за своїм смаком)

Зелень (кінза, петрушка) – 40 г

Коріандр мелений – 10 г

Часник – 5 зубчиків

Сіль – 1 ст. ложка

Цукор – 1 ст. ложка

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Покрокова інструкція:

Підготовка овочів: Ретельно помийте всі овочі і зелень. У помідорів видаліть плодоніжки, у перців – насіння та плодоніжки. Наріжте великими шматками. Подрібнення: Пропустіть підготовлені овочі та зелень через м’ясорубку або подрібніть у блендері до однорідної маси. Варіння: Перекладіть овочеве пюре в товстостінну каструлю. Доведіть до кипіння і варіть на середньому вогні 20 хвилин. Додавання спецій: Додайте коріандр, сіль і цукор. Перемішайте і варіть ще 30 хвилин, до загусання соусу. Часник: Почистіть часник і пропустіть через прес. Додайте в соус і варіть ще 5 хвилин. Розлив по банках: Розкладіть гарячий сацебелі по стерилізованих банках і герметично закрийте кришками. Переверніть банки догори дном і укутайте до повного охолодження.

Секрети ідеального сацебелі:

Для більш насиченого смаку можна додати в соус трохи горіхів (волоських, кедрових) або трохи винного оцту.

Якщо ви хочете отримати більш гладку текстуру, протріть готовий соус через сито.

Для довшого зберігання банки з сацебелі можна стерилізувати в киплячій воді протягом 15 хвилин.

Подаємо до столу!

Домашній сацебелі чудово поєднується з м’ясом, птицею, рибою, овочами та грибами. Його можна використовувати як соус, маринад або просто намазувати на хліб. Смачного!

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