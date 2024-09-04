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Идеально дополняет мясные блюда: рецепт грузинского соуса сацебели на зиму

Цихоцкая Мария

Идеально дополняет мясные блюда: рецепт грузинского соуса сацебели на зиму
Его насыщенный вкус сделают любое блюдо особенным.

Сацебели – это яркий представитель грузинской кухни, ароматный и острый соус, идеально дополняющий мясо, птицу и овощи. Его насыщенный вкус сделают любое блюдо особенным. Об этом пишет Shuba.

Почему стоит приготовить сацебели дома?

  • Свежесть и натуральность: Вы точно будете знать, из каких ингредиентов сделан ваш соус.
  • Регулировка остроты: Вы можете самостоятельно подстроить уровень остроты под свои вкусовые предпочтения.
  • Экономия: Приготовить сацебели дома гораздо дешевле, чем покупать готовый.

Необходимые ингредиенты:

  • Помидоры – 1 кг (выбирайте спелые, мягкие помидоры)
  • Болгарский перец – 3 шт. (лучше брать разноцветный для яркости)
  • Перец чили – 1 шт. (регулируйте количество по своему вкусу)
  • Зелень (кинза, петрушка) – 40 г
  • Кориандр молотый – 10 г
  • Чеснок – 5 зубчиков
  • Соль – 1 ст. кровати
  • Сахар – 1 ст. кровати

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Пошаговая инструкция:

  1. Подготовка овощей: Тщательно помойте все овощи и зелень. У помидоров удалите плодоножки, у перцев – семена и плодоножки. Нарежьте большими кусками.
  2. Измельчение Пропустите подготовленные овощи и зелень через мясорубку или измельчите в блендере до однородной массы.
  3. Варка: Переложите овощное пюре в толстостенную кастрюлю. Доведите до кипения и варите на среднем огне 20 минут.
  4. Добавление специй: Добавьте кориандр, соль и сахар. Перемешайте и варите еще 30 минут до загустения соуса.
  5. Чеснок: Почистите чеснок и пропустите через пресс. Добавьте в соус и варите еще 5 минут.
  6. Разлив по банкам: Разложите горячий сацебел по стерилизованным банкам и герметично закройте крышками. Переверните банки вверх дном и укутайте до полного охлаждения.

Секреты идеального сацебеля:

  • Для более насыщенного вкуса можно добавить в соус немного орехов (грецких, кедровых) или немного винного уксуса.
  • Если вы хотите получить более гладкую текстуру, протрите готовый соус через сито.
  • Для более длительного хранения банки из сацебели можно стерилизовать в кипящей воде в течение 15 минут.

Подаем к столу!

Домашняя сацебеля прекрасно сочетается с мясом, птицей, рыбой, овощами и грибами. Его можно использовать в качестве соуса, маринада или просто намазывать на хлеб. Приятного аппетита!

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