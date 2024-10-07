Ідеальна закуска для справжніх гурманів: рецепт швидкого перцю по-корейськи зиму

Пікантний червоний перець у корейському стилі - це апетитна закуска, що додасть вашому столу яскравих барв та гострих ноток. Завдяки особливому поєднанню прянощів, овоч набуває неповторного букету ароматів і стає справжньою окрасою будь-якого святкового меню. Про це пише prostoway.

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Щоб приготувати цю страву, вам знадобиться:

Червоний перець - 1 кілограм

Морква - 2 штуки

Часник - 3 зубці

Соєвий соус - 50 мілілітрів

Оцет (9%) - 2 ст. ложки

Цукор - 1 ст. ложка

Олія рослинна - 3 ст. ложки

Коріандр мелений - 1 ч. ложка

Чилі перець - за смаком

Для більш насиченого смаку рекомендується нарізати перець тонкими смужками і попередньо злегка обсмажити його на сковороді з олією або на грилі. Це допоможе овочу краще увібрати аромати спецій.

Моркву потрібно натерти на спеціальній тертці для корейської моркви. Часник дрібно покришіть ножем або пропустіть через часникодавку. Об'єднайте всі складові: підготовлений перець, натерту моркву, подрібнений часник, соєвий соус, оцет, цукор та спеції. Ретельно перемішайте всі інгредієнти і залиште настоюватися в холодильнику на 3-4 години для розкриття смаку.

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