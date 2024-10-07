Идеальная закуска для настоящих гурманов: рецепт быстрого перца по-корейски зиму

Пикантный красный перец в корейском стиле – это аппетитная закуска, которая придаст вашему столу яркие краски и острые нотки. Благодаря особому сочетанию пряностей, овощ приобретает неповторимый букет ароматов и становится настоящим украшением любого праздничного меню. Об этом пишет prostoway.

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Чтобы приготовить это блюдо, вам понадобится:

Красный перец – 1 килограмм

Морковь – 2 штуки

Чеснок – 3 зубца

Соевый соус – 50 миллилитров.

Уксус (9%) – 2 ст. ложки

Сахар – 1 ст. кровати

Масло растительное – 3 ст. ложки

Кориандр молотый – 1 ч. ложка

Чили перец – по вкусу

Для более насыщенного вкуса рекомендуется нарезать перец тонкими полосками и слегка предварительно обжарить его на сковороде с маслом или на гриле. Это поможет овощу лучше впитать ароматы специй.

Морковь нужно натереть на специальной терке для корейской моркови. Чеснок мелко покрошите ножом или пропустите через чеснодавку. Объедините все составляющие: подготовленный перец, натертую морковь, измельченный чеснок, соевый соус, уксус, сахар и специи. Тщательно перемешайте все ингредиенты и оставьте настаиваться в холодильнике на 3-4 часа для раскрытия вкуса.

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