Геометричне диво: у древньому єгипетському місті виявили унікальний підземний тунель (фото)

Під руїнами стародавнього храму в єгипетському місті Тапосіріс-Магна археологи виявили унікальний підземний тунель, який уже назвали "геометричним дивом" античної інженерії. Знахідку виявила команда під керівництвом Кетлін Мартінес з Університету Санто-Домінго (Домініканська Республіка).

Тунель розташований на глибині 13 метрів і має висоту близько 2 метрів. Його довжина становить вражаючі 1305 метрів — він був висічений у суцільному шарі пісковика з надзвичайною точністю. Про це пише Фокус.

За попередніми даними Міністерства туризму та старожитностей Єгипту, конструкція тунелю дуже схожа на знаменитий тунель Евпаліноса — акведук VI століття до н.е. на грецькому острові Самос, який вважається одним із найбільших інженерних досягнень античності. Тепер учені впевнені: тунель у Тапосіріс-Магна заслуговує на таке ж визнання.

Призначення споруди поки що залишається загадкою, оскільки значна частина тунелю затоплена водою. Однак Кетлін Мартінес, яка з 2004 року веде розкопки в Тапосіріс-Магна в надії знайти загублену гробницю Клеопатри VII, вважає знахідку дуже перспективною.

Місто Тапосіріс-Магна було засноване близько 280 року до н.е. Птолемеєм II, сином Олександра Великого. Храм, під яким пролягає тунель, імовірно, був присвячений богу Осірісу та богині Ісіді. Саме з Ісідою Клеопатра активно асоціювала себе протягом усього правління. Під час розкопок учені вже знайшли численні статуетки Ісіди, а також монети з зображеннями Клеопатри та Олександра Македонського.

Дослідники припускають, що тунель може вести до поховальних камер або інших важливих ритуальних приміщень. У майбутньому команда планує продовжити вивчення прилеглої акваторії Середземного моря. Відомо, що між 320 і 1303 роками нашої ери регіон пережив серію сильних землетрусів, через які частина храму обвалилася і була затоплена морем. Раніше в цій зоні вже знаходили мережу підземних тунелів, що з’єднували озеро Маріут із Середземним морем.

Наразі в тунелі вже виявлено перші артефакти: прямокутний блок вапняку та фрагменти кераміки. Подальші дослідження можуть дати відповідь, чи пов’язаний цей тунель із легендарною гробницею Клеопатри.

