Геометрическое чудо: в древнем египетском городе обнаружили уникальный подземный тоннель (фото)

Под развалинами древнего храма в египетском городе Тапосирис-Магна археологи обнаружили уникальный подземный тоннель, который уже назвали "геометрическим чудом" античной инженерии. Находку обнаружила команда под руководством Кэтлин Мартинес из Университета Санто-Доминго (Доминиканская Республика).

Тоннель расположен на глубине 13 метров и имеет высоту около 2 метров. Его длина составляет впечатляющие 1305 метров – он был высечен в сплошном слое песчаника с необычайной точностью. Об этом пишет Фокус.

По предварительным данным Министерства туризма и древностей Египта, конструкция тоннеля очень похожа на знаменитый туннель Евпалиноса – акведук VI века до н.э. на греческом острове Самос, который считается одним из величайших инженерных достижений античности. Теперь ученые уверены: тоннель в Тапосирис-Магна заслуживает такого же признания.

Назначение постройки пока остается загадкой, поскольку значительная часть тоннеля затоплена водой. Однако Кэтлин Мартинес, которая с 2004 года ведет раскопки в Тапосирис-Магна в надежде найти потерянную гробницу Клеопатры VII, считает находку очень перспективной.

Город Тапосирис-Магна был основан около 280 г. до н.э. Птолемеем II, сыном Александра Великого. Храм, под которым пролегает туннель, предположительно, был посвящен богу Осирису и богине Исиди. Именно с Исидой Клеопатра активно ассоциировала себя на протяжении всего правления. В ходе раскопок ученые уже нашли многочисленные статуэтки Исиды, а также монеты с изображениями Клеопатры и Александра Македонского.

Исследователи предполагают, что туннель может вести к погребальным камерам или другим важным ритуальным помещениям. В будущем команда планирует продолжить изучение близлежащей акватории Средиземного моря. Известно, что между 320 и 1303 годами нашей эры регион пережил серию сильных землетрясений, из-за которых часть храма рухнула и была затоплена морем. Ранее в этой зоне уже находили сеть подземных тоннелей, соединявших озеро Мариут со Средиземным морем.

В туннеле уже обнаружены первые артефакты: прямоугольный блок известняка и фрагменты керамики. Дальнейшие исследования могут дать ответ, связан этот туннель с легендарной гробницей Клеопатры.

