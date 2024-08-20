Для любителів гостренького: рецепт аджики 'кобра' на зиму

Цієї зими гостра аджика "Кобра" стане справжньою знахідкою для тих, хто любить додати пікантності своїм стравам. Рецепт цього соусу особливий тим, що його смак набагато інтенсивніший і насиченіший, ніж у звичайної аджики.

Однієї чайної ложки "Кобри" достатньо, щоб будь-яка страва стала гострою та ароматною, стверджують автори каналу "Готуємо з радістю".

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Для приготування цієї аджики потрібні прості інгредієнти: 1 кг помідорів, 1 кг солодкого перцю, 200 г гострого перцю, 200 г часнику, 50 мл оцту 9%, 75 г цукру та 50 г солі. Основою рецепта є перець і помідори, які спершу очищують від плодоніжок і насіння, а потім перетирають разом з часником за допомогою м'ясорубки.

Після подрібнення овочів, суміш доводять до кипіння на слабкому вогні, додають сіль, цукор та оцет, а потім варять ще 30 хвилин. Соус розливають у стерилізовані банки, які щільно закривають кришками та перевертають до повного охолодження.

Аджику "Кобра" можна зберігати при кімнатній температурі в темному місці, а після відкриття банки – у холодильнику. Такий соус не лише додасть гостроти вашим улюбленим стравам, але й забезпечить їх насиченим та збалансованим смаком.

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