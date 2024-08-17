Ідеально до спагетті: рецепт томатного соусу на зиму

Хочете насолодитися яскравим смаком літа навіть взимку? Приготуйте томатний соус без додавання оцту! Цей простий рецепт дозволить вам відчути всю глибину смаку стиглих помідорів. Про це пише Shuba.

Інгредієнти:

Помідори – 1,7 кг (вибирайте стиглі, м'які помідори)

Цибуля ріпчаста – 1 шт.

Часник – 3 зубчики

Сіль – 1 ст. л.

Цукор – 1 ст. л.

Перець чорний мелений – 0,5 ч. л.

Оливкова олія – 40 мл

Покроковий рецепт:

Цибулю очистіть і дрібно наріжте. Помідори помийте і наріжте на великі шматочки (шкірку не знімайте).

Розігрійте оливкову олію в каструлі з товстим дном. Додайте цибулю і смажте до золотистого кольору. Додайте помідори, сіль, цукор і перець. Перемішайте.

Накрийте каструлю кришкою і тушкуйте на середньому вогні близько 25 хвилин до м'якості помідорів.

Зніміть каструлю з вогню і остудіть трохи. Перебийте овочеву суміш блендером до однорідної консистенції.

Додайте до соусу подрібнений часник і проваріть ще 5-7 хвилин.

Стерилізуйте банки і кришки. Розлийте гарячий соус по стерилізованих банках і закрутіть кришками. Переверніть банки догори дном і укутайте ковдрою до повного охолодження.

Цей томатний соус стане справжньою знахідкою для любителів домашньої консервації. Смакуйте його з пастою, піцою, м'ясними стравами або просто з хлібом. Приємного апетиту!

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