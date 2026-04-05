Було втрачене впродовж тривалого часу: археологи знайшли у Польщі місто 14 століття (фото)

На півночі Польщі археологи виявили залишки середньовічного міста, яке було втрачено протягом століть. Знахідка дозволяє краще зрозуміти принципи планування ранніх міст і причини, через які деякі поселення зникали або змінювали своє розташування.

Дослідження проводила команда Гданський університет під керівництвом Аркадіуша Коперкевича. Вченим вдалося локалізувати місто Домбровна неподалік озера Домброва Мала. Про це пише Fox News.

Аналіз показав, що місто мало чітку планувальну структуру: будівлі були розташовані двома рядами навколо центральної ринкової площі. Така організація є характерною для середньовічної містобудівної системи. Завдяки магнітним дослідженням науковці змогли створити детальну карту поселення без масштабних розкопок і відтворити його вигляд під землею.

Знайдені докази свідчать, що згодом поселення було перенесене на інше місце, а на його території залишилося так зване "Старе Місто". Причини такого переселення наразі залишаються невідомими, хоча подібні випадки були поширені в інших середньовічних містах.

Дослідники також порівняли це поселення з іншими аналогічними об’єктами, зокрема з Барчевком, і виявили подібні принципи забудови та адаптації до рельєфу місцевості. Історики припускають, що назва Ільгенбург могла походити від прусського слова ilgis, що означає "довгий", і, ймовірно, описувала витягнуту форму укріплень.

Згідно з історичними джерелами, місто було зруйноване у 1410 році військами Владислава II Ягайла напередодні Грюнвальдської битви. Водночас його заснування датується періодом експансії Тевтонського ордену, а статус міста воно отримало ще у 1326 році.

Під час розкопок археологи знайшли понад 500 артефактів XIV — початку XV століття, серед яких — зброя, кінське спорядження та кераміка. Виявлені залишки кузні свідчать про розвиток місцевого ремесла, а обвуглені дерев’яні конструкції вказують на те, що місто було знищене пожежею.

Також дослідники натрапили на середньовічне кладовище. Один із похованих відповідає християнському обряду, що, ймовірно, свідчить про наявність церкви та співіснування переселенців із наверненим місцевим населенням.

Науковці підкреслюють, що сучасні неінвазивні методи дослідження відіграють ключову роль у подібних відкриттях. Такі "загублені міста" фактично є своєрідними капсулами часу, які зберігають інформацію про ранні етапи розвитку міст і допомагають зрозуміти, як формувалися та змінювалися людські громади.

