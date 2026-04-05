Был утрачен в течение длительного времени: археологи нашли в Польше город 14 века (фото)

На севере Польши археологи обнаружили остатки средневекового города, потерянного на протяжении веков. Находка позволяет лучше понять принципы планирования ранних городов и причины, по которым некоторые поселения исчезали или изменяли свое расположение.

Исследование проводила команда Гданьского университета под руководством Аркадиуша Коперкевича. Ученым удалось локализовать город Домбровна у озера Домброва Мала. Об этом пишет Fox News.

Анализ показал, что город имел четкую планировочную структуру: здания были расположены двумя рядами вокруг центральной рыночной площади. Такая организация характерна для средневековой градостроительной системы. Благодаря магнитным исследованиям, ученые смогли создать детальную карту поселения без масштабных раскопок и воссоздать его вид под землей.

Найденные доказательства свидетельствуют, что впоследствии поселение было перенесено на другое место, а на его территории остался так называемый Старый Город. Причины такого переселения остаются неизвестными, хотя подобные случаи были распространены в других средневековых городах.

Исследователи также сравнили это поселение с другими аналогичными объектами, в частности, с Барчевком, и обнаружили подобные принципы застройки и адаптации к рельефу местности. Историки предполагают, что название Ильгенбург могло происходить от прусского слова ilgis, что означает "длинный", и, вероятно, описывала вытянутую форму укреплений.

Согласно историческим источникам, город был разрушен в 1410 году войсками Владислава II Ягайло накануне Грюнвальдской битвы. В то же время, его основание датируется периодом экспансии Тевтонского ордена, а статус города он получил еще в 1326 году.

В ходе раскопок археологи нашли более 500 артефактов XIV — начала XV века, среди которых оружие, лошадиное снаряжение и керамика. Обнаруженные остатки кузницы свидетельствуют о развитии местного ремесла, а обугленные деревянные конструкции указывают на то, что город был уничтожен пожаром.

Также исследователи наткнулись на средневековое кладбище. Один из погребенных отвечает христианскому обряду, что, вероятно, свидетельствует о наличии церкви и сосуществовании переселенцев с обращенным местным населением.

Ученые подчеркивают, что современные неинвазивные методы исследования играют ключевую роль в подобных открытиях. Такие "потерянные города" фактически являются своеобразными капсулами времени, которые хранят информацию о ранних этапах развития городов и помогают понять, как формировались и изменялись человеческие общины.

