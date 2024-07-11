Будьте найстильнішою цього літа: яке трендове взуття візуальне видовжує ноги
Літо диктує свої правила, а головним трендом цього сезону стають нюдові босоніжки. Цей елегантний та універсальний тренд підкорює серця модниць, адже поєднується з будь-яким одягом та підкреслює красу жіночих ніг. Про це пише Радіотрек.
Нюдові босоніжки, виконані у світло-бежевих тонах, стануть справжньою окрасою вашого гардеробу. Їх можна сміливо поєднувати з:
- Повсякденним одягом: шорти, бермуди, футболки, джинси.
- Романтичними образами: сукні, спідниці, блузки.
- Діловими костюмами: для створення елегантного та жіночного стилю.
Нюдові босоніжки не лише красиві, але й практичні. Вони візуально подовжують ноги, роблять фігуру стрункішою та підходять для будь-якої погоди.
Читайте також: Які окуляри будуть в тренді влітку – 2024
Дизайнери рекомендують:
- Звернути увагу на моделі з тонкими шнурками: вони підкреслять витонченість щиколоток.
- Вибрати босоніжки на високих підборах: для створення більш святкового та елегантного образу.
- Поєднувати нюдові босоніжки з одягом нейтральних відтінків: білий, чорний, сірий, бежевий.
Нагадаємо, ми вже писали, які аксесуари минулого стали трендовими.
Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!