Це було модно у 90-х: які аксесуари минулого стали трендовими

Пам'ятаєте епоху 90-х? Безтурботний час, коли в моді було "все й одразу"? Гранж, мінімалізм, спортшик - стилі змішувалися, створюючи неповторну атмосферу того десятиліття. І ось, деякі з цих трендів знову з'являються на подіумах та вулицях цього літа! Про це пише Радіотрек.

Сумки-багети:

Невеликі, витончені, елегантні - сумки-багети стали справжнім хітом 90-х. Їх носили всі, від супермоделей до зірок. Цього сезону вони знову в тренді! Дизайнери пропонують сучасні інтерпретації класичної моделі: з гладкої шкіри, з логотипами, з яскравими акцентами.

Підбори на ремінцях:

Сексуальні, елегантні, універсальні - туфлі на ремінцях підкорили модниць 90-х. Їх носили з сукнями, джинсами,брюками - вони чудово доповнювали будь-який образ. Цього літа вони знову на піку популярності! Вибирайте моделі з тоненькими ремінцями, які підкреслять витонченість ваших щиколоток.

Мюлі:

Комфортні, стильні, практичні - мюлі стали улюбленцями модниць 90-х. Їх носили вдома, на прогулянки, навіть на світські заходи. Цього сезону мюлі знову в тренді! Вибирайте моделі на підборах або без, з відкритим або закритим носом, з шкіри, замші або текстилю.

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Масивні кросівки:

Хто не пам'ятає знамениті кросівки принцеси Діани? Цього літа масивні кросівки знову в тренді! Вони чудово доповнять ваш образ в стилі спортшик або casual. Носіть їх з джинсами, велосипедками, сукнями, шортами - експериментуйте та створюйте стильні луки!

Намиста-чокери:

Ще один тренд 90-х, який знову підкорює модні подіуми - намиста-чокери. Тонкі оксамитові або шнурові, з одним кулоном або без, вони стануть родзинкою вашого образу. Додайте їх до сукні, футболки або сорочки - і ваш образ моментально стане більш стильним та цікавим.

Мода 90-х - це епоха сміливих експериментів та самовираження. Не бійтеся міксувати стилі, додавати яскраві акценти та створювати неповторні образи, які підкреслять вашу індивідуальність!

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