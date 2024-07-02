Это было модно в 90-х: какие аксессуары прошлого стали трендовыми

Помните эру 90-х? Беззаботное время, когда в моде было "все и сразу"? Гранж, минимализм, спортшик – стили смешивались, создавая неповторимую атмосферу того десятилетия. И вот, некоторые из этих трендов снова появляются на подиумах и улицах этим летом! Об этом пишет Радиотрек.

Сумки-багеты:

Небольшие, изящные, элегантные – сумки-багеты стали настоящим хитом 90-х. Их носили все, от супермоделей до звезд. В этом сезоне они снова в тренде! Дизайнеры предлагают современные интерпретации классической модели: из гладкой кожи, с логотипами, с яркими акцентами.

Подборы на ремешках:

Сексуальные, элегантные, универсальные – туфли на ремешках покорили модниц 90-х. Их носили с платьями, джинсами, брюками – они отлично дополняли хоть какой образ. Этим летом они снова на пике популярности! Выбирайте модели с тоненькими ремешками, которые подчеркнут изящество ваших лодыжек.

Мюли:

Комфортные, стильные, практичные – мюли стали любимцами модниц 90-х. Их носили дома, на прогулки, даже на светские мероприятия. В этом сезоне мюли снова в тренде! Выбирайте модели на каблуке или без, с открытым или закрытым носом, из кожи, замши или текстиля.

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Массивные кроссовки:

Кто не помнит знаменитые кроссовки принцессы Дианы? Этим летом массивные кроссовки снова в тренде! Они отлично дополнят ваш образ в стиле спортшик или casual. Носите их с джинсами, велосипедами, платьями, шортами – экспериментируйте и создавайте стильные луга!

Ожерелья-чокеры:

Еще один тренд 90-х, который снова покоряет модные подиумы – бусы-чокеры. Тонкие бархатные или шнуровые, с одним кулоном или без, они станут изюминкой вашего образа. Добавьте их к платью, футболке или рубашке – и ваш образ моментально станет более стильным и интересным.

Мода 90-х – это эпоха смелых экспериментов и самовыражения. Не бойтесь миксовать стили, придавать яркие акценты и создавать неповторимые образы, которые подчеркнут вашу индивидуальность!

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