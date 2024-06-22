Літні тренди: які омолоджувальні стрижки точно варто зробити жінкам за 45

Цього літа стилісти рекомендують жінкам, які прагнуть оновити свій образ та омолодитися, обрати одну з трьох найпопулярніших стрижок. Ці зачіски вже довгий час є на вершині модного Олімпу і не втрачають своєї актуальності.

Їх популярність пояснюється кількома факторами: вони надають волоссю об’єму, довго зберігають форму та візуально омолоджують. Команда UAportal пропонує розглянути, які саме стрижки для жінок віком 45+ є на піку цього літа.

Боб з довгим чубчиком

Ця стрижка є універсальною, оскільки підходить для будь-якої форми обличчя. Довгий чубчик привертає увагу до вилиць, коригує овал обличчя і зменшує зайвий об'єм у нижній його частині. Така зачіска ідеальна для літнього сезону, надаючи загальному вигляду легкості та грайливості. Завдяки техніці градуювання волосся набуває додаткового об'єму та візуальної густоти, що робить стрижку відмінним вибором для жінок із тонким, позбавленим об'єму волоссям.

Піксі з довгим щільним чубчиком

Ця стрижка дозволяє радикально змінити образ і омолодити вигляд на 10-15 років. Вона підходить для сміливих жінок, готових експериментувати з довжиною волосся. Довгий чубчик допомагає приховати ознаки вікових змін на обличчі і зробити акцент на вилицях. Волосся в такій зачісці набуває легкого об'єму і здорового блиску. Це ідеальний вибір для жінок 45+, які мріють про оновлення свого стилю.

Асиметричний боб з довгим чубчиком

Ця стрижка ідеально підходить для волосся середньої довжини та будь-якої форми обличчя, що робить її універсальною для всіх жінок. Завдяки техніці текстурування пасом вона надає загальному вигляду динамічності та елегантності. Ця зачіска не вимагає складного укладання, добре утримує форму і об'єм, залишаючись в ідеальній структурі відразу після миття. Боб ідеально омолоджує образ, тому кожна жінка буде відчувати себе свіжою і бездоганною.

Раніше ми розповідали про найкращі стрижки для тонкого й неслухняного волосся.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!