Летние тренды: какие омолаживающие стрижки точно стоит сделать женщинам за 45

Этим летом стилисты рекомендуют женщинам, стремящимся обновить свой образ и омолодиться, выбрать одну из трех самых популярных стрижек. Эти прически уже долгое время на вершине модного Олимпа и не теряют своей актуальности.

Их популярность объясняется несколькими факторами: они придают волосам объем, долго сохраняют форму и визуально омолаживают. Команда UAportal предлагает рассмотреть, какие именно стрижки для женщин 45+ есть на пике этим летом.

Боб с длинной челкой

Эта стрижка универсальна, поскольку подходит для любой формы лица. Длинная челка привлекает внимание к скулам, корректирует овал лица и уменьшает лишний объем в нижней его части. Такая прическа идеальна для летнего сезона, придавая общий вид легкости и игривости. Благодаря технике градуировки волосы приобретают дополнительный объем и визуальную густоту, что делает стрижку отличным выбором для женщин с тонкими, лишенными объема волосами.

Пикси с длинной плотной челкой

Эта стрижка позволяет радикально изменить образ и омолодить облик на 10-15 лет. Она подходит для смелых женщин, готовых экспериментировать с длиной волос. Длинная челка помогает скрыть признаки возрастных изменений на лице и сделать акцент на скулах. Волосы в такой прическе приобретают легкий объем и здоровый блеск. Это идеальный выбор для женщин 45+, мечтающих об обновлении своего стиля.

Асимметричный боб с длинной челкой

Эта стрижка идеально подходит для волос средней длины и любой формы лица, что делает ее универсальной для всех женщин. Благодаря технике текстурирования прядей она придает общий вид динамичности и элегантности. Эта прическа не требует сложной укладки, хорошо удерживает форму и объем, оставаясь в идеальной структуре сразу после мытья. Боб идеально омолаживает образ, поэтому каждая женщина будет чувствовать себя свежей и безупречной.

Раньше мы рассказывали о лучших стрижках для тонких и непослушных волос.

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