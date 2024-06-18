Тримають об'єм до 6 місяців: найкращі стрижки для тонкого й неслухняного волосся

Стилісти та перукарі радять жінкам у літній період вибирати повітряні стрижки з об’ємом, які збережуть свою форму на тривалий час. У жарку погоду шкіра голови схильна до потовиділення, що призводить до втрати об’єму волосся, особливо якщо воно тонке та пошкоджене.

Команда UAportal підготувала декілька стрижок, які будуть ідеальним вибором для літнього сезону 2024.

Боб-каре

Боб-каре. Джерело: pixabay.com

Ця зачіска є універсальним вибором, який чудово підійде кожній дамі. Вона не тільки оновлює зовнішність, але й ідеально пасує до будь-якого типу волосся. Особливо це стане в нагоді тим, хто має тонке та легко пошкоджуване волосся, оскільки стрижка надає йому об’єму та здорового вигляду завдяки текстурним пасмам. Стрижка може адаптуватися як для короткого волосся, так і для волосся середньої довжини, роблячи її ідеальною для літнього сезону та додаючи свіжості й ігривості до вашого образу. Крім того, боб-каре не потребує складного укладання – вона природно приймає потрібну форму після миття. Для додання екстра об’єму можна використовувати легкий крем, який не буде обтяжувати ніжні пасма.

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Піксі

Піксі. Джерело: pixabay.com

Ця стрижка володіє лише плюсами. Вона є ідеальним варіантом для гарячого літнього періоду, адже довжина волосся є оптимальною. Спеціальна техніка стрижки забезпечує легкість пасмам, які не злипаються та красиво рухаються під час ходьби. Піксі – це вибір сміливих та незалежних жінок, готових до радикальних змін у своєму стилі та тих, які не бояться експериментувати з довжиною волосся. Крім того, зачіска виглядає омолоджуючи, приховує ознаки старіння шкіри та надає об’єм волоссю у потрібних місцях. Піксі не вимагає складного догляду, а якщо додати асиметричний довгий чубок, можна досягти балансу овалу обличчя та уникнути зайвої важкості у нижній його частині. Стрижка зберігає форму протягом 6-8 місяців, легко підростає і пасує дамам усіх вікових категорій.

Раніше ми розповідали, що стилісти назвали ідеальну стрижку для жінок будь-якого віку.

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