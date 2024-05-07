Окуляри – це не просто аксесуар, що захищає очі від сонця, а й елемент, який може додати родзинки вашому образу та зробити його більш стильним і завершеним. Незалежно від того, чи плануєте ви подорож на пляж, ділову зустріч або прогулянку містом, окуляри завжди зможуть підкреслити ваш стиль.

До того ж, якісна пара окулярів буде слугувати вам не один сезон, стаючи універсальним доповненням до будь-якого вбрання. Сезон весна-літо 2024 року диктує свої правила у світі окулярів. Дизайнери роблять акцент на яскравих кольорах оправ, пропонуючи сміливі та неординарні рішення. Про це пише Elle.

Versace дарує нам ніжно-рожеві та сонячно-жовті моделі, Gucci – вишневі, а Burberry – елегантні темно-зелені. Окрім кольорової гами, дизайнери експериментують й з формами. У моді видовжені прямокутні окуляри, масивні круглі, кокетливі "котяче око", спортивні моделі та класичні авіатори.

Що стосується лінз, то тут панує різноманіття. Ви можете обрати класичні затемнені чорні або коричневі варіанти, або ж додати трохи фарб, вибравши світлі окуляри з кольоровими лінзами. Щоб знайти свою ідеальну пару окулярів, не бійтеся експериментувати та шукати моделі, які відповідають вашому стилю та образу.

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Українські та світові бренди пропонують широкий спектр сонцезахисних окулярів на будь-який смак та бюджет.

Ochis презентує окуляри, створені з переробленої кави – екологічне та стильне рішення.

презентує окуляри, створені з переробленої кави – екологічне та стильне рішення. Blackwood пропонує моделі з дерев'яною оправою, що підкреслять вашу індивідуальність.

пропонує моделі з дерев'яною оправою, що підкреслять вашу індивідуальність. Австралійський бренд Le Specs додає яскравості до вашого образу, пропонуючи напівпрозорі зелені окуляри.

Нагадаємо, ми вже писали, яке взуття не варто носити жінкам після 50 років.Яскраві оправи та футуристичні форми: які окуляри будуть в тренді влітку- 2024

Які окуляри будуть і моді влітку 2024 року – тренди 2024

Окуляри – це не просто аксесуар, що захищає очі від сонця, а й елемент, який може додати родзинки вашому образу та зробити його більш стильним і завершеним. Незалежно від того, чи плануєте ви подорож на пляж, ділову зустріч або прогулянку містом, окуляри завжди зможуть підкреслити ваш стиль.

До того ж, якісна пара окулярів буде слугувати вам не один сезон, стаючи універсальним доповненням до будь-якого вбрання. Сезон весна-літо 2024 року диктує свої правила у світі окулярів. Дизайнери роблять акцент на яскравих кольорах оправ, пропонуючи сміливі та неординарні рішення. Про це пише Elle.

Versace дарує нам ніжно-рожеві та сонячно-жовті моделі, Gucci – вишневі, а Burberry – елегантні темно-зелені.

Окрім кольорової гами, дизайнери експериментують й з формами. У моді видовжені прямокутні окуляри, масивні круглі, кокетливі "котяче око", спортивні моделі та класичні авіатори.

Що стосується лінз, то тут панує різноманіття. Ви можете обрати класичні затемнені чорні або коричневі варіанти, або ж додати трохи фарб, вибравши світлі окуляри з кольоровими лінзами.

Щоб знайти свою ідеальну пару окулярів, не бійтеся експериментувати та шукати моделі, які відповідають вашому стилю та образу.

Українські та світові бренди пропонують широкий спектр сонцезахисних окулярів на будь-який смак та бюджет.

Ochis презентує окуляри, створені з переробленої кави – екологічне та стильне рішення.

Blackwood пропонує моделі з дерев'яною оправою, що підкреслять вашу індивідуальність.

Австралійський бренд Le Specs додає яскравості до вашого образу, пропонуючи напівпрозорі зелені окуляри.

Нагадаємо, ми вже писали, які аксесуари минулого стали трендовими.

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