Яркие оправы и футуристические формы: какие очки будут в тренде летом-2024

Очки – это не просто аксессуар, защищающий глаза от солнца, но и элемент, который может добавить изюм вашему образу и сделать его более стильным и завершенным. Независимо от того, планируете ли вы путешествие на пляж, деловую встречу или прогулку по городу, очки всегда смогут подчеркнуть ваш стиль.

К тому же, качественная пара очков будет служить вам не один сезон, становясь универсальным дополнением к любому наряду. Сезон весна-лето 2024 диктует свои правила в мире очков. Дизайнеры делают акцент на ярких цветах оправ, предлагая смелые и неординарные решения. Об этом пишет Elle.

Versace дарит нам нежно-розовые и солнечно-желтые модели, Gucci – вишневые, а Burberry – элегантные темно-зеленые. Кроме цветовой гаммы дизайнеры экспериментируют и с формами. В моде удлиненные прямоугольные очки, массивные круглые, кокетливые "кошачий глаз", спортивные модели и классические авиаторы.

Что касается линз, то здесь царит разнообразие. Вы можете выбрать классические затемненные черные или коричневые варианты, или добавить немного красок, выбрав светлые очки с цветными линзами. Чтобы найти идеальную пару очков, не бойтесь экспериментировать и искать модели, соответствующие вашему стилю и образу.

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Украинские и мировые бренды предлагают широкий спектр очков на любой вкус и бюджет.

Ochis представляет очки, созданные из переработанного кофе – экологичное и стильное решение.

представляет очки, созданные из переработанного кофе – экологичное и стильное решение. Blackwood предлагает модели с деревянной оправой, что подчеркнет вашу индивидуальность.

предлагает модели с деревянной оправой, что подчеркнет вашу индивидуальность. Австралийский бренд Le Specs добавляет яркости вашему образу, предлагая полупрозрачные зеленые очки.

Напомним, мы уже писали, какую обувь не стоит носить женщинам после 50 лет. Яркие оправы и футуристические формы: какие очки будут в тренде летом

Какие очки будут и моде летом 2024 года – тренды 2024 года.

Очки – это не просто аксессуар, защищающий глаза от солнца, но и элемент, который может добавить изюм вашему образу и сделать его более стильным и завершенным. Независимо от того, планируете ли вы путешествие на пляж, деловую встречу или прогулку по городу, очки всегда смогут подчеркнуть ваш стиль.

К тому же, качественная пара очков будет служить вам не один сезон, становясь универсальным дополнением к любому наряду. Сезон весна-лето 2024 диктует свои правила в мире очков. Дизайнеры делают акцент на ярких цветах оправ, предлагая смелые и неординарные решения. Об этом пишет Elle.

Versace дарит нам нежно-розовые и солнечно-желтые модели, Gucci – вишневые, а Burberry – элегантные темно-зеленые.

Кроме цветовой гаммы дизайнеры экспериментируют и с формами. В моде удлиненные прямоугольные очки, массивные круглые, кокетливые "кошачий глаз", спортивные модели и классические авиаторы.

Что касается линз, то здесь царит разнообразие. Вы можете выбрать классические затемненные черные или коричневые варианты, или добавить немного красок, выбрав светлые очки с цветными линзами.

Чтобы найти идеальную пару очков, не бойтесь экспериментировать и искать модели, соответствующие вашему стилю и образу.

Украинские и мировые бренды предлагают широкий спектр очков на любой вкус и бюджет.

Ochis представляет очки, созданные из переработанного кофе – экологичное и стильное решение.

Blackwood предлагает модели с деревянной оправой, что подчеркнет вашу индивидуальность.

Австралийский бренд Le Specs добавляет яркости вашему образу, предлагая полупрозрачные зеленые очки.

Напомним, мы уже писали, какие аксессуары прошлого стали трендовыми.

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