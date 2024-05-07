Яркие оправы и футуристические формы: какие очки будут в тренде летом-2024
Очки – это не просто аксессуар, защищающий глаза от солнца, но и элемент, который может добавить изюм вашему образу и сделать его более стильным и завершенным. Независимо от того, планируете ли вы путешествие на пляж, деловую встречу или прогулку по городу, очки всегда смогут подчеркнуть ваш стиль.
К тому же, качественная пара очков будет служить вам не один сезон, становясь универсальным дополнением к любому наряду. Сезон весна-лето 2024 диктует свои правила в мире очков. Дизайнеры делают акцент на ярких цветах оправ, предлагая смелые и неординарные решения. Об этом пишет Elle.
Versace дарит нам нежно-розовые и солнечно-желтые модели, Gucci – вишневые, а Burberry – элегантные темно-зеленые. Кроме цветовой гаммы дизайнеры экспериментируют и с формами. В моде удлиненные прямоугольные очки, массивные круглые, кокетливые "кошачий глаз", спортивные модели и классические авиаторы.
Что касается линз, то здесь царит разнообразие. Вы можете выбрать классические затемненные черные или коричневые варианты, или добавить немного красок, выбрав светлые очки с цветными линзами. Чтобы найти идеальную пару очков, не бойтесь экспериментировать и искать модели, соответствующие вашему стилю и образу.
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Украинские и мировые бренды предлагают широкий спектр очков на любой вкус и бюджет.
- Ochis представляет очки, созданные из переработанного кофе – экологичное и стильное решение.
- Blackwood предлагает модели с деревянной оправой, что подчеркнет вашу индивидуальность.
- Австралийский бренд Le Specs добавляет яркости вашему образу, предлагая полупрозрачные зеленые очки.
Напомним, мы уже писали, какую обувь не стоит носить женщинам после 50 лет. Яркие оправы и футуристические формы: какие очки будут в тренде летом
Какие очки будут и моде летом 2024 года – тренды 2024 года.
Очки – это не просто аксессуар, защищающий глаза от солнца, но и элемент, который может добавить изюм вашему образу и сделать его более стильным и завершенным. Независимо от того, планируете ли вы путешествие на пляж, деловую встречу или прогулку по городу, очки всегда смогут подчеркнуть ваш стиль.
К тому же, качественная пара очков будет служить вам не один сезон, становясь универсальным дополнением к любому наряду. Сезон весна-лето 2024 диктует свои правила в мире очков. Дизайнеры делают акцент на ярких цветах оправ, предлагая смелые и неординарные решения. Об этом пишет Elle.
Versace дарит нам нежно-розовые и солнечно-желтые модели, Gucci – вишневые, а Burberry – элегантные темно-зеленые.
Кроме цветовой гаммы дизайнеры экспериментируют и с формами. В моде удлиненные прямоугольные очки, массивные круглые, кокетливые "кошачий глаз", спортивные модели и классические авиаторы.
Что касается линз, то здесь царит разнообразие. Вы можете выбрать классические затемненные черные или коричневые варианты, или добавить немного красок, выбрав светлые очки с цветными линзами.
Чтобы найти идеальную пару очков, не бойтесь экспериментировать и искать модели, соответствующие вашему стилю и образу.
Украинские и мировые бренды предлагают широкий спектр очков на любой вкус и бюджет.
- Ochis представляет очки, созданные из переработанного кофе – экологичное и стильное решение.
- Blackwood предлагает модели с деревянной оправой, что подчеркнет вашу индивидуальность.
- Австралийский бренд Le Specs добавляет яркости вашему образу, предлагая полупрозрачные зеленые очки.
Напомним, мы уже писали, какие аксессуары прошлого стали трендовыми.
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