Будьте самой стильной этим летом: какая трендовая визуальная обувь удлиняет ноги

Лето диктует свои правила, а главным трендом в этом сезоне становятся чудесные босоножки. Элегантный и универсальный тренд покоряет сердца модниц, ведь сочетается с любой одеждой и подчеркивает красоту женских ног. Об этом пишет Радиотрек.

Чудные босоножки, выполненные в светло-бежевых тонах, станут настоящим украшением вашего гардероба. Их можно смело сочетать с:

Повседневная одежда: шорты, бермуды, футболки, джинсы.

шорты, бермуды, футболки, джинсы. Романтические образы: платья, юбки, блузки.

платья, юбки, блузки. Деловые костюмы: для создания элегантного и женственного стиля.

Нудные босоножки не только красивы, но и практичны. Они зрительно удлиняют ноги, делают фигуру более стройной и подходят для любой погоды.

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Дизайнеры рекомендуют:

Обратить внимание на модели с тонкими шнурками: они подчеркнут изящество лодыжек.

они подчеркнут изящество лодыжек. Выбрать босоножки на высоком каблуке: для создания более праздничного и элегантного образа.

для создания более праздничного и элегантного образа. Сочетать босоножки с одеждой нейтральных оттенков: белый, черный, серый, бежевый.

Напомним, мы уже писали, какие аксессуары прошлого стали трендовыми.

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