Будьте найстильнішою цього літа: яке трендове взуття візуальне видовжує ноги

Літо диктує свої правила, а головним трендом цього сезону стають нюдові босоніжки. Цей елегантний та універсальний тренд підкорює серця модниць, адже поєднується з будь-яким одягом та підкреслює красу жіночих ніг. Про це пише Радіотрек.

Нюдові босоніжки, виконані у світло-бежевих тонах, стануть справжньою окрасою вашого гардеробу. Їх можна сміливо поєднувати з:

Повсякденним одягом: шорти, бермуди, футболки, джинси.

шорти, бермуди, футболки, джинси. Романтичними образами: сукні, спідниці, блузки.

сукні, спідниці, блузки. Діловими костюмами: для створення елегантного та жіночного стилю.

Нюдові босоніжки не лише красиві, але й практичні. Вони візуально подовжують ноги, роблять фігуру стрункішою та підходять для будь-якої погоди.

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Дизайнери рекомендують:

Звернути увагу на моделі з тонкими шнурками: вони підкреслять витонченість щиколоток.

вони підкреслять витонченість щиколоток. Вибрати босоніжки на високих підборах: для створення більш святкового та елегантного образу.

для створення більш святкового та елегантного образу. Поєднувати нюдові босоніжки з одягом нейтральних відтінків: білий, чорний, сірий, бежевий.

Нагадаємо, ми вже писали, які аксесуари минулого стали трендовими.

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