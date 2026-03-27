У Хорватії виявили римський некрополь: використовувався впродовж 500 років (фото)

Під сучасним Задар археологи виявили масштабний римський некрополь, який функціонував майже п’ять століть. Розкопки в районі Релья підтвердили, що ця територія була частиною великої поховальної зони, пов’язаної з давнім містом Іадер.

Нові археологічні роботи, проведені Університет Задара, дозволили знайти численні поховання, серед яких — керамічні та скляні урни, а також амфори, що використовувалися для зберігання останків. Про це повідомило видання Arkeonews.

Дослідження під керівництвом Ігор Боржич та Івана Ядрич-Кучан показало, що некрополь використовувався з кінця I століття до н.е. до V століття н.е. У районі Рельї вже задокументовано понад 3 тисячі могил, що свідчить про виняткове значення цієї локації для римської Далмації. Безперервне використання поховального простору вказує на сталість традицій і чітку організацію ритуалів.

Розташування некрополя відповідає типовим римським правилам: ховати померлих у межах міста було заборонено, тому кладовища створювали вздовж доріг, що вели до населених пунктів. Саме такою була і територія Рельї — важливий шлях до Іадера, зручний для похоронних процесій.

Археологи виявили поховання навіть під сучасними будівлями, дорогами та громадськими просторами. Різноманітність могил і способів поховання свідчить про соціальну диференціацію — відмінності у статусі, достатку та культурних впливах.

У похованнях виявили численні предмети:

керамічний і скляний посуд

прикраси

масляні лампи

монети

Ці речі мали як практичне, так і символічне значення. Наприклад, лампи символізували світло в потойбічному світі, а монети пов’язувалися з уявленнями про перехід душі після смерті.

Також у деяких випадках для поховання використовували амфори — ймовірно, це залежало від віку померлого, його статусу або місцевих традицій.

Знахідки імпортних предметів свідчать, що Іадер був інтегрований у широку торговельну мережу Середземномор’я. Це підтверджує, що місто мало активні економічні та культурні контакти з іншими регіонами античного світу.

