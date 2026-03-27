В Хорватии обнаружили римский некрополь: использовался на протяжении 500 лет (фото)

Под современным задаром археологи обнаружили масштабный римский некрополь, функционировавший почти пять веков. Раскопки в районе Релья подтвердили, что эта территория являлась частью большой погребальной зоны, связанной с древним городом Иадер.

Новые археологические работы, проведенные Университетом Задара, позволили найти многочисленные захоронения, среди которых — керамические и стеклянные урны, а также амфоры, которые использовались для хранения останков. Об этом сообщило издание Arkeonews.

Исследование под руководством Игоря Боржича и Ивана Ядрич-Кучан показало, что некрополь использовался с конца I века до н.э. к V веку н.э. В районе Рельи уже задокументировано более 3 тысяч могил, что свидетельствует об исключительном значении этой локации для римской Далмации. Непрерывное использование погребального пространства указывает на постоянство традиций и четкую организацию ритуалов.

Расположение некрополя соответствует типовым римским правилам: хоронить умерших в черте города было запрещено, поэтому кладбища создавали вдоль дорог, ведущих к населенным пунктам. Именно такова была и территория Рельи — важный путь к Иадеру, удобный для похоронных процессий.

Археологи обнаружили погребение даже под современными постройками, дорогами и общественными просторами. Разнообразие могил и способов захоронения свидетельствует о социальной дифференциации — различиях в статусе, обилии и культурных влияниях.

В погребениях обнаружили многочисленные предметы:

керамическая и стеклянная посуда

украшения

масляные лампы

монеты

Эти вещи имели как практическое, так и символическое значение. Например, лампы символизировали свет в загробном мире, а монеты связывались с представлениями о переходе души после смерти.

Также в некоторых случаях для захоронения использовали амфоры – вероятно, это зависело от возраста умершего, его статуса или местных традиций.

Находки импортных предметов свидетельствуют о том, что Иадер был интегрирован в широкую торговую сеть Средиземноморья. Это подтверждает, что у города были активные экономические и культурные контакты с другими регионами античного мира.

