У Британії виявили загублений ядерний бункер (фото)

Місце розташування підземного ядерного бункера часів холодної війни залишалося невідомим із 1968 року, однак нещодавно археологам вдалося розкрити цю давню загадку. Дослідники виявили втрачений об’єкт на території замок Скарборо. Бункер, збудований у 1963–1964 роках, вивели з експлуатації та герметично закрили ще наприкінці 60-х, після чого його точне розташування з часом було втрачено.

Про це пише Фокус. Знайти підземну споруду вдалося завдяки поєднанню архівних матеріалів і сучасних методів дослідження, зокрема радіолокаційного сканування. У результаті археологи натрапили на вхід до спостережного пункту, який свого часу мав слугувати для фіксації можливих ядерних ударів з боку СРСР по території Великої Британії.

Цей бункер був одним із приблизно півтори тисячі подібних об’єктів, створених по всій країні в період холодної війни. Кожен із них призначався для невеликої групи спостерігачів — зазвичай трьох осіб із Королівського спостережного корпусу. Їхнім завданням було визначати місця вибухів і передавати інформацію для складання карт ураження. Запаси всередині дозволяли перебувати під землею до двох тижнів.

Сам бункер має доволі скромні розміри — приблизно п’ять метрів у довжину і трохи більше двох у ширину, а висота не дозволяє повноцінно стояти на весь зріст. Усередині були встановлені прилади для фіксації ядерних вибухів, засоби зв’язку та двоярусні ліжка. На поверхні передбачалася невелика камера для запису подій.

Нині споруда заповнена водою, однак у разі її осушення та забезпечення безпечних умов дослідники сподіваються вперше за десятиліття дослідити внутрішній простір.

Фахівці зазначають, що розташування бункера саме на території стародавнього замку не є випадковим. Це місце здавна використовувалося як вигідний спостережний пункт: тут існували поселення ще з бронзової доби, пізніше — римські укріплення, середньовічна фортеця та навіть оборонні позиції часів Другої світової війни.

Сам бункер функціонував недовго — лише кілька років, після чого його закрили у 1968 році, коли рівень ядерної загрози на той момент почав знижуватися.

