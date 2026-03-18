В Британии обнаружили потерянный ядерный бункер (фото)

Местонахождение подземного ядерного бункера времен холодной войны оставалось неизвестным с 1968 года, однако недавно археологам удалось раскрыть эту давнюю загадку. Исследователи обнаружили утраченный объект на территории замка Скарборо. Бункер, построенный в 1963–1964 годах, был выведен из эксплуатации и герметично закрыт еще в конце 60-х, после чего его точное расположение со временем было потеряно.

Об этом пишет Фокус. Найти подземное сооружение удалось благодаря сочетанию архивных материалов и современных методов исследования, в частности радиолокационного сканирования. В результате археологи натолкнулись на вход в наблюдательный пункт, который в свое время должен был служить для фиксации возможных ядерных ударов со стороны СССР по территории Великобритании.

Этот бункер был одним из примерно полутора тысяч подобных объектов, созданных по всей стране в период холодной войны. Каждый из них предназначался для небольшой группы наблюдателей, обычно трех человек из Королевского наблюдательного корпуса. Их задачей было определить места взрывов и передавать информацию для составления карт поражения. Запасы внутри позволяли находиться под землей до двух недель.

Сам бункер имеет довольно скромные размеры — примерно пять метров в длину и чуть больше двух в ширину, а высота не позволяет полноценно стоять во весь рост. Внутри были установлены приборы для фиксации ядерных взрывов, средства связи и двухъярусные кровати. На поверхности предполагалась маленькая камера для записи событий.

В настоящее время сооружение заполнено водой, однако в случае осушения и обеспечения безопасных условий исследователи надеются впервые за десятилетия исследовать внутреннее пространство.

Специалисты отмечают, что расположение бункера именно на территории древнего замка не случайно. Это место издавна использовалось как выгодный наблюдательный пункт: здесь существовали поселения еще с бронзового века, позже — римские укрепления, средневековая крепость и даже оборонные позиции времен Второй мировой войны.

Сам бункер функционировал недолго — несколько лет, после чего его закрыли в 1968 году, когда уровень ядерной угрозы на тот момент начал снижаться.

