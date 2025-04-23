Жахливі наслідки глобального потепління: чим загрожує планеті потепління океанів

Температура океанів підвищується значно швидше, ніж передбачалося раніше, і ця тенденція лише посилюється з кожним десятиліттям. На це вказує нове дослідження, опубліковане в журналі Environmental Research Letters.

Вчені проаналізували дані, зібрані з орбітальних супутників, які ведуть спостереження за Землею з початку 1980-х років. Для дослідження використовували 20 інфрачервоних радіометрів, включно з приладами місій ERS-1, ERS-2, Envisat і Copernicus Sentinel-3, а також два мікрохвильові датчики. За результатами аналізу з’ясувалося, що в період з 1985 по 1989 рік середня глобальна температура поверхні океану зростала на 0,06°C кожні десять років. Проте вже у 2019–2023 роках цей показник сягнув 0,27°C, тобто більш ніж у чотири рази швидше, ніж кілька десятиліть тому. Про це повідомляє Earth.com.

Вчені вивчили вплив таких чинників, як виверження вулканів і кліматичні явища Ель-Ніньо та Ла-Нінья. Хоча ці події й впливають на короткочасні коливання температур, вони не здатні пояснити довготривалу тенденцію до зростання, а тим більше її прискорення.

Основною причиною постійного нагрівання океанів фахівці вважають глобальний енергетичний дисбаланс, спричинений накопиченням парникових газів в атмосфері. За словами керівника дослідницького проєкту ESA-CCI SST Оуена Ембері, саме цей дисбаланс визначає загальну тенденцію потепління, тоді як короткострокові природні коливання додають варіативності, але не змінюють основного вектора.

Вчені також підкреслили, що зростання температури поверхні океанів веде до посилення штормів, які набирають сили швидше, до зміни погодних умов, переміщення рибних популяцій та масового знебарвлення коралових рифів. Потепління сприяє також таненню льодовиків, що, у свою чергу, пришвидшує підняття рівня світового океану. Це має серйозні наслідки для прибережної інфраструктури, морських екосистем та глобальної продовольчої безпеки.

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Для ефективного реагування на ці виклики, за словами Ембері, необхідне постійне моніторингове спостереження і вдосконалення кліматичних моделей, які дозволять робити точніші прогнози. Чи прискориться зростання температури в наступні десятиліття, залежатиме насамперед від того, наскільки швидко і рішуче буде обмежено викиди парникових газів.

Крім цього, науковці відзначили ще одну тривожну зміну — початок ослаблення Антарктичної циркумполярної течії, найсильнішої океанічної течії на планеті. Вона втрачає свою силу через танення льодовиків, що може вплинути на рівень моря, температуру океанів та стан морських екосистем. Також спостерігається рекордне танення льоду на обох полюсах, що пов’язано з інтенсивним потеплінням атмосфери, викликаним діяльністю людини.

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