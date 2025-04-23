Ужасные последствия глобального потепления: чем грозит планете потепление океанов

Температура океанов повышается гораздо быстрее, чем предполагалось ранее, и эта тенденция только усиливается с каждым десятилетием. На это указывает новое исследование, опубликованное в журнале Environmental Research Letters.

Ученые проанализировали данные, собранные с орбитальных спутников, ведущих наблюдение за Землей с начала 1980-х годов. Для исследования использовали 20 инфракрасных радиометров, включая приборы миссий ERS-1, ERS-2, Envisat и Copernicus Sentinel-3, а также два микроволновых датчика. По результатам анализа выяснилось, что в период с 1985 по 1989 год средняя глобальная температура поверхности океана возрастала на 0,06 ° C каждые десять лет. Однако уже в 2019–2023 годах этот показатель достиг 0,27°C, то есть более чем в четыре раза быстрее, чем несколько десятилетий назад. Об этом сообщает Earth.com.

Ученые изучили влияние таких факторов, как извержение вулканов и климатические явления Эль-Ниньо и Ла-Нинья. Хотя эти события и влияют на кратковременные колебания температур, они не способны объяснить длительную тенденцию роста, а тем более ее ускорение.

Основной причиной постоянного нагревания океанов специалисты считают глобальный энергетический дисбаланс, вызванный накоплением парниковых газов в атмосфере. По словам руководителя исследовательского проекта ESA-CCI SST Оуэна Эмбери, именно этот дисбаланс определяет общую тенденцию потепления, тогда как краткосрочные естественные колебания придают вариативность, но не изменяют основного вектора.

Ученые также подчеркнули, что рост температуры поверхности океанов ведет к усилению набирающих силы штормов, к изменению погодных условий, перемещению рыбных популяций и массовому обесцвечиванию коралловых рифов. Потепление способствует также таянию ледников, что, в свою очередь, ускоряет повышение уровня мирового океана. Это имеет серьезные последствия для прибрежной инфраструктуры, морских экосистем и глобальной продовольственной безопасности.

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Для эффективного реагирования на эти вызовы, по словам Эмбери, необходимо постоянное мониторинговое наблюдение и усовершенствование климатических моделей, позволяющих делать более точные прогнозы. Ускорится ли рост температуры в следующие десятилетия, будет зависеть прежде всего от того, насколько быстро и решительно будут ограничены выбросы парниковых газов.

Кроме того, ученые отметили еще одно тревожное изменение — начало ослабления Антарктического циркумполярного течения, сильнейшего океанического течения на планете. Она теряет свою силу из-за таяния ледников, что может повлиять на уровень моря, температуру океанов и состояние морских экосистем. Также наблюдается рекордное таяние льда на обоих полюсах, что связано с интенсивным потеплением атмосферы, вызванным человеческой деятельностью.

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