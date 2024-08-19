Тільки зіпсуєте продукт: які кришки ні в якому разі не можна використовувати для консервації

Вибір якісних кришок є ключовим для забезпечення безпеки продукту та довготривалого зберігання домашньої консервації. Низькоякісні кришки можуть не тільки втратити герметичність, але й спричинити небажане псування продуктів.

Які бляшані кришки безпечно використовувати для консервації, а які краще не варто, розповідає команда UAportal спільно з ТСН.

Класичним варіантом є бляшані кришки, які використовуються з консерваційним ключем. Вони підходять для різноманітної консервації: від солінь до маринадів. Однак важливо розуміти, що такі кришки різняться не тільки зовнішнім виглядом, але й призначенням.

Різновиди кришок та їх використання

Кришки можуть мати захисне лакове покриття або бути без нього. Кришки з білої жерсті без лаку схильні до окислення і не підходять для кислих консервацій, таких як мариновані огірки чи помідори, а також для м’яса та бобових через агресивне білкове середовище.

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Ідеальний вибір для консервації

Найкращим вибором є кришки з лаковим покриттям на обох сторонах, які призначені для контакту з кислим середовищем і запобігають будь-якій хімічній реакції з металом. Вони стійкі до 3% розчинів оцтової та лимонної кислот, хлористого натрію та цукру.

Лаковані кришки підходять для всіх типів консервації, в той час як нелаковані варіанти рекомендуються лише для короткотривалого зберігання некислих продуктів, таких як варення чи компоти.

Перевірка кришок перед використанням

Перевірити кришку можна за допомогою ватного диска, змоченого в ацетоні. Якщо після протирання внутрішньої поверхні залишається слід, це означає, що кришка може вступати в реакцію з продуктами й становити потенційну небезпеку.

Не варто використовувати одні й ті ж кришки більше одного разу або купувати їх у великій кількості на майбутнє, оскільки термін їх придатності становить лише три роки. Завжди перевіряйте кришки перед використанням, щоб забезпечити безпеку та якість консервованих продуктів.

Нагадаємо, раніше досвідчені господині розповіли, скільки часу можна зберігати консервацію.

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