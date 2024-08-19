Только испортите продукт: какие крышки ни в коем случае нельзя использовать для консервации

Выбор качественных крышек является ключевым для обеспечения безопасности продукта и длительного хранения домашней консервации. Низкокачественные крышки могут не только потерять герметичность, но и вызвать нежелательную порчу продуктов.

Какие жестяные крышки безопасно использовать для консервации, а какие лучше не стоит, рассказывает команда UAportal совместно с ТСН.

Классическим вариантом являются жестяные крышки, используемые с консервационным ключом. Они подходят для разнообразной консервации: от солений до маринадов. Однако важно понимать, что такие крышки отличаются не только внешним видом, но и предназначением.

Разновидности крышек и их использование

Крышки могут иметь защитное лаковое покрытие или быть без него. Крышки из белой жести без лака подвержены окислению и не подходят для кислых консерваций, таких как маринованные огурцы или помидоры, а также для мяса и бобовых из-за агрессивной белковой среды.

Читайте также: Рецепт желе из красной смородины на зиму

Идеальный выбор для консервации

Наилучшим выбором являются крышки с лаковым покрытием на обеих сторонах, которые предназначены для контакта с кислой средой и предотвращают любую химическую реакцию с металлом. Они устойчивы к 3% растворам уксусной и лимонной кислот, хлористого натрия и сахара.

Лакированные крышки подходят для всех типов консервации, в то время как нелакированные варианты рекомендуются только для кратковременного хранения некислых продуктов, таких как варенье или компоты.

Проверка крышек перед использованием

Проверить крышку можно с помощью ватного диска, смоченного в ацетоне. Если после протирания внутренней поверхности остается след, это означает, что крышка может вступать в реакцию с продуктами и представлять потенциальную опасность.

Не следует использовать одни и те же крышки больше одного раза или покупать их в большом количестве на будущее, поскольку срок их годности составляет всего три года. Перед использованием всегда проверяйте крышки, чтобы обеспечить безопасность и качество консервированных продуктов.

Напомним, ранее опытные хозяйки рассказали, сколько времени можно хранить консервацию.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!