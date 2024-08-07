Домашні будуть у захваті: рецепт желе з червоної смородини на зиму

Це не просто смачний десерт, а справжній джерело вітамінів та корисних речовин. Яскраве, ароматне та густе желе з червоної смородини стане відмінним доповненням до ваших сніданків, десертів та навіть випічки. А ще це чудовий спосіб зберегти літо на зиму! Про це пише Shuba.

Інгредієнти:

1 кг свіжої порічки.

100 мл води

800 г цукру

20 г пектину

Обладнання:

Кастрюля з товстим дном

Сито чи марля

Банки для консервування

Кришки для банок

Водяна баня (для стерилізації банок)

Покрокова інструкція:

Ретельно промийте смородину та видаліть гілки.

Перекладіть смородину в кастрюлю, додайте|додайте| воду і доведіть до кипіння. Варіть 7 хвилин|мінути|, періодично знімаючи піну.

Дайте ягідній масі трохи охолонути. Потім протріть її через сито або відцідіть через кілька шарів марлі. Отриманий сік перелийте в чисту кастрюлю.

У сік додайте сахар, попередньо змішаний з пектином. Тщательно перемішайте.

Довести суміш до кипіння і варити протягом 5 хвилин, постійно помішуючи.

Розлийте гаряче желе зі стерилізованих банків.

Закрийте банки стерилізованими кришками і переверніть вгору дном. Укутайте теплим одеялом і залиште до повного остигання.

Поради:

Для желе краще використовувати спелу, сокову червону смородину.

Ви можете використовувати як рідкий, так і порошковий пектин. Дотримуйтесь інструкцій на упаковці.

Перед використанням банки та кришки необхідно ретельно вимити та простерилізувати. Зберігання Готове желе зберігайте у темному прохолодному місці.

Нагадаємо, ми вже писали про смачне полуничне варення, яке можна приготувати без цукру.

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