Домашні будуть у захваті: рецепт желе з червоної смородини на зиму
Це не просто смачний десерт, а справжній джерело вітамінів та корисних речовин. Яскраве, ароматне та густе желе з червоної смородини стане відмінним доповненням до ваших сніданків, десертів та навіть випічки. А ще це чудовий спосіб зберегти літо на зиму! Про це пише Shuba.
Інгредієнти:
- 1 кг свіжої порічки.
- 100 мл води
- 800 г цукру
- 20 г пектину
Обладнання:
- Кастрюля з товстим дном
- Сито чи марля
- Банки для консервування
- Кришки для банок
- Водяна баня (для стерилізації банок)
Покрокова інструкція:
Ретельно промийте смородину та видаліть гілки.
Перекладіть смородину в кастрюлю, додайте|додайте| воду і доведіть до кипіння. Варіть 7 хвилин|мінути|, періодично знімаючи піну.
Дайте ягідній масі трохи охолонути. Потім протріть її через сито або відцідіть через кілька шарів марлі. Отриманий сік перелийте в чисту кастрюлю.
У сік додайте сахар, попередньо змішаний з пектином. Тщательно перемішайте.
Довести суміш до кипіння і варити протягом 5 хвилин, постійно помішуючи.
Розлийте гаряче желе зі стерилізованих банків.
Закрийте банки стерилізованими кришками і переверніть вгору дном. Укутайте теплим одеялом і залиште до повного остигання.
Поради:
Для желе краще використовувати спелу, сокову червону смородину.
Ви можете використовувати як рідкий, так і порошковий пектин. Дотримуйтесь інструкцій на упаковці.
Перед використанням банки та кришки необхідно ретельно вимити та простерилізувати. Зберігання Готове желе зберігайте у темному прохолодному місці.
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