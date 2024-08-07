Домашние будут в восторге: рецепт желе из красной смородины на зиму
Это не просто вкусный десерт, а настоящий кладезь витаминов и полезных веществ. Яркое, ароматное и густое желе из красной смородины станет отличным дополнением к вашим завтракам, десертам и даже выпечкам. А еще это отличный способ сохранить лето на зиму! Об этом пишет Shuba.
Ингредиенты:
- 1 кг свежей смородины.
- 100 мл воды
- 800 г сахара
- 20 г пектина
Оборудование:
- Кастрюля с толстым дном
- Сито или марля
- Банки для консервирования
- Крышки для банок
- Водяная баня (для стерилизации банок)
Пошаговая инструкция:
Тщательно промойте смородину и удалите ветки.
Переложите смородину в кастрюлю, добавьте | воду и доведите до кипения. Варите 7 минут, периодически снимая пену.
Дайте ягодной массе немного остыть. Затем протрите ее через сито или отцедите через несколько слоев марли. Полученный сок перелейте в чистую каструлю.
В сок добавьте сахар, предварительно смешанный с пектином. Тщательно перемешайте.
Довести смесь до кипения и варить в течение 5 минут, постоянно помешивая.
Разлейте горячее желе из стерилизованных банков.
Закройте банки стерилизованными крышками и переверните вверх дном. Укутайте тёплой ковдрой и оставьте до полного остывания.
Советы:
Для желе лучше использовать спелую, красную соковую смородину. Вы можете использовать как жидкий, так и порошковый пектин. Следуйте инструкциям на упаковке.
Перед использованием банки и крышки необходимо тщательно вымыть и простерилизовать. Хранение Готовое желе храните в темном прохладном месте.
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