Скільки часу можна зберігати консервацію: господині дали відповідь

Термін зберігання домашньої консервації залежить від багатьох факторів, таких як вид консервації, спосіб приготування та умови зберігання. Якщо ви помітили будь-які ознаки несвіжості консервації, їсти її не варто. Про це пише Главред.

Вид консервації:

Варення:

З кісточками: до 6 місяців.

Без кісточок: до 1 року, а деякі види (наприклад, з яблук, айви) - до 2-3 років.

Компоти:

З кісточками: до 6 місяців.

Без кісточок: до 1 року.

Соління:

Огірки, помідори, кабачки: до 2 років.

Лечо: до 1 року.

Гриби: до 1 року.

М'ясні та рибні консерви:

До 2 років.

Заготовки з круп і бобових:

До 1 року.

Спосіб приготування:

Стерилізовані: Зберігаються довше (до 2-3 років).

Мариновані: До 1 року.

До 1 року. Залиті оцтом без стерилізації: До 6 місяців.

Умови зберігання:

Температура: від +2 до +18°C.

від +2 до +18°C. Вологість: Не більше 75%.

Не більше 75%. Освітлення: Темне місце.

Темне місце. Щільно закрита тара: Банки, пляшки.

Рекомендації:

Використовуйте тільки свіжі та якісні продукти.

Ретельно мийте і стерилізуйте банки та кришки.

Дотримуйтесь рецептури та технології приготування.

Зберігайте консервацію в прохолодному, темному місці.

Регулярно перевіряйте банки на наявність ознак псування (здуття кришок, помутніння розсолу).

Не вживайте в їжу прострочену або зіпсовану консервацію.

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Пам'ятайте: дотримання цих правил допоможе вам зберегти смачні та безпечні заготовки на довгий термін.

Додаткові поради:

Для більшої впевненості в якості консервації можна використовувати спеціальні вакуумні кришки.

Якщо ви не впевнені, чи правильно ви приготували консервацію, краще її не вживати.

При перших ознаках псування (зміна кольору, запаху, смаку) консервацію слід викинути.

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