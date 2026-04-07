Створений із залишків їжі 1200 років тому: вчені виявили у Тихому океані новий острів (фото)

Біля узбережжя одного з островів архіпелагу Фіджі дослідники натрапили на незвичайну ділянку суші, яка, ймовірно, виникла не природним шляхом, а внаслідок діяльності людини. Раніше вважалося, що цей острів сформувався після потужного цунамі.

Про це пише IFL Science. Під час геоархеологічних досліджень поблизу острова Вануа-Леву науковці виявили невеликий острів площею близько 3 тисяч квадратних метрів. Він піднімається приблизно на 60 сантиметрів над рівнем припливу і майже повністю складається з мушель їстівних молюсків, перемішаних із піщано-глинистими відкладеннями.

Спочатку дослідники припускали, що ця формація виникла внаслідок цунамі, яке могло винести на поверхню значні обсяги осаду та мушель. Радіовуглецевий аналіз показав, що утворення острова відбулося близько 1200 років тому. Однак подальше вивчення структури нашарувань засвідчило: мушлі накопичувалися поступово, протягом тривалого часу.

Це наштовхнуло вчених на іншу гіпотезу — острів міг утворитися через людську діяльність. Імовірно, давні мешканці регіону споживали молюсків, а їхні мушлі викидали у прибережній зоні. З часом ці відкладення накопичувалися, а природні процеси — хвилі та діяльність крабів — сприяли формуванню підвищеної ділянки суші.

На користь цієї версії свідчить і той факт, що більшість знайдених мушель належать саме їстівним видам. Крім того, на острові виявили фрагменти кераміки, що також вказує на присутність людини.

Подібні утворення вже фіксувалися в інших частинах Тихого океану, де тривале накопичення відходів від морепродуктів призводило до появи нових ділянок суші, інколи навіть придатних для проживання.

Водночас науковці поки не роблять остаточних висновків. Вони не виключають і природного походження острова та планують подальші дослідження. Якщо ж гіпотеза про його штучне формування підтвердиться, це стане першим подібним відкриттям у південній частині Тихого океану за межами району Папуа-Нової Гвінеї.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!