Создан из остатков пищи 1200 лет назад: ученые обнаружили в Тихом океане новый остров (фото)

У побережья одного из островов архипелага Фиджи исследователи наткнулись на необычный участок суши, который, вероятно, возник не естественным путем, а вследствие деятельности человека. Ранее считалось, что этот остров сформировался после мощного цунами.

Об этом пишет IFL Science. В ходе геоархеологических исследований вблизи острова Вануа-Льву ученые обнаружили небольшой остров площадью около 3 тысяч квадратных метров. Он поднимается примерно на 60 сантиметров над уровнем прилива и почти полностью состоит из раковин съедобных моллюсков, перемешанных с песчано-глинистыми отложениями.

Сначала исследователи предполагали, что эта формация возникла в результате цунами, которое могло вынести на поверхность значительные объемы осадков и раковин. Радиоуглеродный анализ показал, что образование острова произошло около 1200 лет назад. Однако дальнейшее изучение структуры наслоений показало: ракушки накапливались постепенно, в течение длительного времени.

Это натолкнуло ученых на другую гипотезу — остров мог образоваться из-за человеческой деятельности. Вероятно, древние жители региона потребляли моллюсков, а их ракушки выбрасывали в прибрежную зону. Со временем эти отложения накапливались, а естественные процессы – волны и деятельность крабов – способствовали формированию повышенного участка суши.

В пользу этой версии свидетельствует и тот факт, что большинство найденных раковин принадлежат именно съедобным видам. Кроме того, на острове были обнаружены фрагменты керамики, что также указывает на присутствие человека.

Подобные образования уже фиксировались в других частях Тихого океана, где продолжительное накопление отходов от морепродуктов приводило к появлению новых участков суши, иногда даже пригодных для обитания.

В то же время, ученые пока не делают окончательных выводов. Они не исключают и естественное происхождение острова и планируют дальнейшие исследования. Если же гипотеза о его искусственном формировании подтвердится, это станет первым подобным открытием в южной части Тихого океана за пределами района Папуа-Новой Гвинеи.

