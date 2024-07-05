Садівники назвали найкращий варіант домашнього добрива для троянд на липень

У липні троянди в повному розквіті, але є простий спосіб отримати здоровіші та яскравіші квіти. Зокрема, йдеться про внесення добрив.

Найкращий час для удобрення троянд – початок липня в середині сезону їхнього цвітіння, оскільки це поповнює поживні речовини, необхідні для посилення цвітіння та допомагає їм справлятися зі спекою. Однак не обов'язково купувати хімічні препарати – добриво можна зробити власноруч вдома, повідомляє Express.co.uk.

З бананової шкірки, кавової гущі та яєчної шкаралупи можна зробити дуже ефективне домашнє добриво, яке допоможе забезпечити троянди поживними речовинами, необхідними для тривалого цвітіння.

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Банани необхідні для росту рослин, оскільки вони містять велику кількість калію, а також калію, який може покращити якість квітів троянд. Яєчна шкаралупа є фантастичним джерелом кальцію, який допомагає запобігти захворюванням і покращує загальну структуру рослини. Кавова гуща також допомагає забезпечити троянди азотом, який сприяє зростанню листя та необхідний для загального здоров’я рослини.

Усе, що потрібно зробити, це зберегти залишки бананової шкірки та кавову гущу в одному контейнері. Обов’язково ретельно вимийте яєчну шкаралупу, щоб позбутися будь-якого жовтка, а потім залиште їх в окремій ємності для висихання.

Коли яєчна шкаралупа висохне, подрібніть її на маленькі шматочки, а потім додайте більшу частину в ємність з банановою шкіркою та кавовою гущею. Збережіть трохи яєчної шкаралупи, щоб посипати троянди, оскільки слимаки не будуть повзати по гострих шкаралупах.

Потім помістіть добриво в пакет із замком і зберігайте в холодильнику до використання, а також закопайте домашню суміш під коріння куща троянд, щоб підгодувати їх. Застосовуйте це домашнє добриво лише один раз в середині літа, щоб сприяти посиленню цвітіння.

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