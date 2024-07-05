Садоводы назвали лучший вариант домашнего удобрения для роз на июль

В июле розы в полном расцвете, но есть простой способ получить более здоровые и яркие цветы. В частности, речь идет о внесении удобрений.

Лучшее время для удобрения роз – начало июля в середине сезона их цветения, так как пополняет питательные вещества, необходимые для усиления цветения и помогает им справляться с жарой. Однако не обязательно покупать химические препараты – удобрение можно сделать собственноручно дома, сообщает Express.co.uk.

Из банановой кожуры, кофейной гущи и яичной скорлупы можно сделать очень эффективное домашнее удобрение, которое поможет обеспечить розы питательными веществами, необходимыми для продолжительного цветения.

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Бананы необходимы для роста растений, поскольку они содержат большое количество калия и калия, который может улучшить качество цветов роз. Яичная скорлупа является фантастическим источником кальция, который помогает предотвратить заболевания и улучшает общую структуру растения. Кофейная гуща также помогает обеспечить розы азотом, способствующим росту листьев и необходимым для общего здоровья растения.

Все, что нужно сделать, это сохранить остатки банановой кожуры и кофейную гущу в одном контейнере. Обязательно тщательно вымойте яичную скорлупу, чтобы избавиться от любого желтка, а затем оставьте их в отдельной емкости для высыхания.

Когда яичная скорлупа высохнет, размельчите ее на маленькие кусочки, а затем добавьте большую часть в емкость с банановой кожурой и кофейной гущей. Сохраните немного яичной скорлупы, чтобы посыпать розы, поскольку улитки не будут ползать по острым скорлупам.

Затем поместите удобрение в пакет с замком и храните в холодильнике до использования, а также закопайте домашнюю смесь под корни куста роз, чтобы подкормить их. Применяйте это удобрение только один раз в середине лета, чтобы способствовать усилению цветения.

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