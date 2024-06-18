Як врятувати помідори від фітофтори: названо найкращий засіб

Фітофтороз або фітофтора є загальновідомою неприємністю серед городників. Ця інфекційна хвороба добре себе почуває у вологих умовах, віддаючи перевагу мокрому ґрунту та воді. Спори або міцелій, які є причиною захворювання, можуть довго зберігатися у зараженому ґрунті, чекаючи на оптимальні умови для розвитку.

При підвищенні вологості та коливаннях температури фітофтороз може активно рости та ширитися. Про це інформує UAportal.

З огляду на тривалі дощі в Україні, високу денну температуру та її зниження вночі, слід серйозно задуматися над заходами захисту та контролю фітофторозу.

Ознаки хвороби на помідорах помітні неозброєним оком: коричневаті плями на стеблах і листках, а також зелені плоди, що потемніли й гниють, є явними індикаторами проблеми.

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Ефективні методи протидії фітофторі на помідорах

Коли виявляються перші симптоми фітофтори, важливо негайно усунути та знищити інфіковані рослини, аби запобігти поширенню захворювання на здорові кущі.

У разі присутності фітофтори на дачній ділянці бажано використовувати хімічні засоби захисту рослин. При цьому рекомендується міняти препарати кожні два тижні, оскільки фітофтора може швидко адаптуватися до них. Важливо пам’ятати, що остання обробка повинна бути проведена не менш як за 15-20 днів до збору врожаю.

Багато садоводів визнають, що серед найефективніших засобів проти фітофторозу є препарати на основі міді, наприклад, мідний купорос. Якщо ви ще не використовували цей засіб, то починайте обробку помідор саме з нього.

Для приготування розчину мідного купоросу проти фітофторозу треба 2 столових ложки продукту, які слід розчинити у 10 л води і обприскати помідори перед початком цвітіння.

Також для боротьби з фітофторозом використовують бордоську рідину – це водний розчин мідного купоросу та гашеного вапна.

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Інструкція з приготування бордоської суміші:

Розвести 100 г негашеного вапна у 2 л гарячої води (температурою до 50 °C). Окремо розвести порошок мідного купоросу у 2 л гарячої води. Обидва розчини довести до 5 л холодною водою. Змішати суміш у 10-літровому пластиковому чи емальованому відрі, оскільки металеве може окислитися.

Приготування суміші слід проводити у захисних рукавичках та масці.

Для виведення фітофторозу потрібно обприскати помідори бордоською сумішшю не менше трьох разів з інтервалом у 10 днів, а збирати стиглі плоди можна через 15-20 днів після обробки.

Протистояти фітофторі на помідорах також можна за допомогою фунгіцидних препаратів. Їх використовують шляхом додавання до води, якою проводять полив, або ж безпосередньо обприскують речовинами рослини. Рекомендується чергувати препарати при кожному застосуванні. За рекомендаціями Держпродспоживслужби ефективними є контактні та системні фунгіциди, такі як Ридоміл, Тайлер, Ацидан, Захист, Квадріс Топ та інші.

Застосування фунгіцидів найбільш доцільне до моменту формування перших зав’язей на томатах. Під час періоду плодоношення бажано вдаватися до використання традиційних методів боротьби з фітофторою.

Нагадаємо, раніше ми писали про найбільш поширені помилки, через які хворіють помідори.

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