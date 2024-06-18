Как спасти помидоры от фитофторы: названо лучшее средство

Фитофтороз или фитофтора является общеизвестной неприятностью среди огородников. Эта инфекционная болезнь хорошо себя чувствует во влажных условиях, предпочитая мокрую почву и воду. Споры или мицелий, которые являются причиной заболевания, могут долго сохраняться в зараженной почве, ожидая оптимальных условий для развития.

При повышении влажности и колебаниях температуры фитофтороз может активно расти и распространяться. Об этом информирует UAportal.

Учитывая длительные дожди в Украине, высокую дневную температуру и ее снижение ночью, следует серьезно задуматься над мерами защиты и контроля фитофтороза.

Признаки болезни на помидорах заметны невооруженным глазом: коричневатые пятна на стеблях и листьях, а также потемневшие и гниющие зеленые плоды являются явными индикаторами проблемы.

Помидоры вырастут сильнее, если избежать этих ошибок

Эффективные методы противодействия фитофторе на помидорах

Когда проявляются первые симптомы фитофторы, важно немедленно устранить и уничтожить инфицированные растения, чтобы предотвратить распространение заболевания на здоровые кусты.

В случае присутствия фитофторы на дачном участке желательно использовать химические средства защиты растений. При этом рекомендуется менять препараты каждые две недели, поскольку фитофтора может быстро адаптироваться к ним. Важно помнить, что последняя обработка должна быть проведена не менее чем за 15-20 дней до сбора урожая.

Многие садоводы признают, что среди самых эффективных средств против фитофтороза являются препараты на основе меди, например, медный купорос. Если вы еще не использовали это средство, то начинайте обработку помидор именно с него.

Для приготовления раствора медного купороса против фитофтороза надо 2 столовых ложки продукта, которые следует растворить в 10 л воды и опрыскать помидоры перед началом цветения.

Также для борьбы с фитофторозом используют бордоскую жидкость – это водный раствор медного купороса и гашеной извести.

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Инструкция по приготовлению бордоской смеси:

Развести 100 г негашеной извести в 2 л горячей воды (температурой до 50 °C). Отдельно разбавить порошок медного купороса в 2 л горячей воды. Оба раствора довести до 5 л холодной водой. Смешать смесь в 10-литровом пластиковом или эмалированном ведре, поскольку металлическое может окислиться.

Приготовление смеси следует проводить в защитных перчатках и маске.

Для выведения фитофтороза нужно опрыскать помидоры бордоской смесью не менее трех раз с интервалом в 10 дней, а собирать спелые плоды можно через 15-20 дней после обработки.

Противостоять фитофторе на помидорах также можно с помощью фунгицидных препаратов. Их используют путем добавления к воде, которой проводят полив, или же непосредственно опрыскивают веществами растения. Рекомендуется чередовать препараты при каждом применении. По рекомендациям Госпродпотребслужбы эффективными являются контактные и системные фунгициды, такие как Ридомил, Тайлер, Ацидан, Защита, Квадрис Топ и другие.

Применение фунгицидов наиболее целесообразно до момента формирования первых завязей на томатах. Во время периода плодоношения желательно прибегать к использованию традиционных методов борьбы с фитофторой.

Напомним, ранее мы писали о наиболее распространенных ошибках, из-за которых болеют помидоры.

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