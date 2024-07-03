Садівники пояснили, як легко захистити герань від грибка та шкідників

Герань часто висаджують у садах через яскраві квіти. Однак ця рослина потребує догляду, особливо за високих температур.

Зокрема, експерти радять посипати землю навколо герані корицею. Про це повідомляє Express.co.uk.

Кориця має природні протигрибкові властивості, які допомагають захистити рослини від хвороб і сприяють здоровому росту. Для найкращих результатів зробіть це рано вранці або пізно ввечері, коли на рослинах ще є роса, так кориця краще прилипає.

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Корицю також можна використовувати для лікування порізів або пошкоджень рослин. Спеція допомагає прискорити загоєння та запобігти гниттю.

Переваги кориці поширюються не тільки на герань, оскільки вона може допомогти відлякувати таких шкідників, як мурахи та комарі.

Окрім кориці, інші природні засоби, такі як олія німу або простий мильний спрей, можуть уберегти шкідників, не завдаючи шкоди корисним комахам.

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