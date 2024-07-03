Садоводы объяснили, как легко защитить герань от грибка и вредителей

Герань часто высаживают в садах из-за ярких цветов. Однако это растение нуждается в уходе, особенно при высоких температурах.

В частности, эксперты советуют посыпать землю вокруг герани корицей. Об этом сообщает Express.co.uk.

Корица обладает естественными противогрибковыми свойствами, которые помогают защитить растения от болезней и способствуют здоровому росту. Для лучших результатов сделайте это ранним утром или поздно вечером, когда на растениях еще есть роса, так корица лучше прилипает.

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Корицу можно использовать для лечения порезов или повреждений растений. Специя помогает ускорить заживление и предотвратить гниение.

Преимущества корицы распространяются не только на герань, поскольку она может помочь отпугнуть таких вредителей, как муравьи и комары.

Кроме корицы, другие природные средства, такие как масло немой или простой мыльный спрей, могут уберечь вредителей, не причиняя вреда полезным насекомым.

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