Простягається майже на 9 кілометрів: названо найбільшу печеру у світі (фото)

Печера Шондонг протягом мільйонів років залишалася прихованою серед густих джунглів В’єтнаму й була невідомою для світу. Лише в останні десятиліття її відкрили для науки та визнали найбільшою печерою на планеті за об’ємом.

Про це пише IFLScience. Історія відкриття почалася у 1990-х роках, коли місцевий житель Хо Кхань випадково натрапив на вхід під час пошуків агару — цінної сировини для медицини та парфумерії. У грудні 1990 року, ховаючись від негоди, він помітив величезний отвір, з якого виривалися холодне повітря й густий туман. Через страх і складні умови чоловік не наважився зайти всередину, але запам’ятав це місце.

Лише через роки він розповів про знахідку британському спелеологу Говард Лімберт. У 2007 році вони разом із дослідницькою групою намагалися знайти печеру, але безуспішно — завадила складна місцевість провінції Куангбінь, відома густими джунглями, скелями та мінливою погодою.

У 2008 році Кхань самостійно повернувся до пошуків і знову відшукав вхід. Уже наступного року експедиція за підтримки Ханойський університет наук змогла дослідити печеру та зафіксувати її масштаб. Виявилося, що вона перевершує попереднього рекордсмена — печеру Дір у Малайзії.

Об’єм Шондонг оцінюють приблизно у 38,4 млн кубічних метрів. Її протяжність сягає близько 9 км, а ширина окремих залів — майже 200 метрів, що дозволяє вмістити навіть великий літак. Через природні отвори у стелі всередину проникає сонячне світло, завдяки чому в деяких частинах печери сформувалися власні екосистеми з рослинністю.

Формування цієї гігантської підземної системи тривало від 2 до 5 мільйонів років. Річка, що протікала крізь вапнякові породи, поступово розмивала їх, створюючи величезні зали та тунелі. Серед унікальних утворень — гігантський сталагміт висотою близько 70 метрів, відомий як "Надія та Візія".

Попри рекордні розміри, Шондонг може не залишитися найбільшою назавжди. Лише частина території національного парку Фонг-Нха-Ке-Банг досліджена, тому існує ймовірність, що поруч можуть бути ще масштабніші печерні системи.

