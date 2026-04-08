Простирается почти на 9 километров: названа самая большая пещера в мире (фото)

Пещера Шондонг в течение миллионов лет оставалась скрытой среди густых джунглей Вьетнама и была неизвестна миру. Только в последние десятилетия ее открыли для науки и признали самой большой пещерой на планете по объему.

Об этом пишетIFLScience . История открытия началась в 1990-х годах, когда местный житель Хо Кхань случайно наткнулся на вход при поисках агара — ценного сырья для медицины и парфюмерии. В декабре 1990 года, скрываясь от непогоды, он заметил огромное отверстие, из которого вырывались холодный воздух и густой туман. Из-за страха и сложных условий мужчина не решился зайти внутрь, но запомнил это место.

Лишь спустя годы он рассказал о находке британскому спелеологу Говарду Лимберту. В 2007 году они вместе с исследовательской группой пытались найти пещеру, но безуспешно помешала сложная местность провинции Куангбинь, известная густыми джунглями, скалами и меняющейся погодой.

В 2008 году Кхань самостоятельно вернулся к поискам и снова нашел вход. Уже в следующем году экспедиция при поддержке Ханойского университета наук смогла исследовать пещеру и зафиксировать ее масштаб. Оказалось, что она превосходит предыдущего рекордсмена – пещеру Дир в Малайзии.

Читайте также: В Польше нашли остатки средневекового поселения: чем интересно (фото)

Объем Шондонг оценивают примерно в 38,4 млн. кубических метров. Ее протяженность составляет около 9 км, а ширина отдельных залов — почти 200 метров, что позволяет вместить даже большой самолет. Через природные отверстия в потолке внутрь проникает солнечный свет, благодаря чему в некоторых частях пещеры сформировались собственные экосистемы с растительностью.

Формирование этой гигантской подземной системы продолжалось от 2 до 5 миллионов лет. Река, протекавшая через известняковые породы, постепенно размывала их, создавая огромные залы и туннели. Среди уникальных образований – гигантский сталагмит высотой около 70 метров, известный как "Надежда и Визия".

Несмотря на рекордные размеры, Шондонг может не остаться самой большой навсегда. Лишь часть территории национального парка Фонг-Нха-Ке-Банг исследована, поэтому существует вероятность, что рядом могут быть еще более масштабные пещерные системы.

Напомним, в Германии обнаружили старейший пистолет.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !