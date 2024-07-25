Чому влітку болить голова: є одна закономірність

А ви помічали, що холодні напої можуть викликати головний біль?

Коли ви п’єте дуже холодні напої, ви можете відчути так званий "заморожений головний біль" або "крижані мозкові заморозки".

Це відбувається, коли холодна рідина контактує з піднебінням, що призводить до швидкого звуження кровоносних судин у мозку. Це раптове звуження може викликати різкий, короткочасний головний біль.

Зазвичай він швидко минає і не завдає шкоди. Однак у деяких людей це може призвести до більш тривалого головного болю, який може тривати кілька днів.