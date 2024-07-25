Почему летом болит голова: есть одна закономерность

А вы замечали, что холодные напитки могут вызвать головную боль?

Когда вы пьете очень холодные напитки, вы можете почувствовать так называемую "замороженную головную боль" или "ледяные мозговые заморозки".

Это происходит, когда холодная жидкость контактирует с небом, что приводит к быстрому сужению кровеносных сосудов в мозге. Это внезапное сужение может вызвать резкую, кратковременную головную боль.

Обычно он быстро проходит и не наносит вреда. Однако у некоторых людей это может привести к более длительной головной боли, которая может занять несколько дней.