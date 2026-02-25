На території Панами розкопали унікальну імператорську гробницю (фото)

У Панамі археологи відкрили багату гробницю, наповнену вишуканими золотими похоронними предметами. Ця знахідка стала однією з найвизначніших за останні десятиліття й пролила нове світло на доіспанські суспільства Центральної Америки.

Гробниця розташована в археологічному парку Ель-Каньо в провінції Кокле й датується періодом між 800 та 1000 роками н. е. Під час розкопок дослідники знайшли останки високопоставленої особи, похованої разом із золотими браслетами, різьбленими нагрудними пластинами, золотими прикрасами для вух та орнаментованими керамічними посудинами. Про відкриття пише Heritage Daily.

Скупчення подібних багатоприкрашених гробниць на цьому місці підтверджує, що Ель-Каньо протягом століть функціонував як династичний некрополь і важливий церемоніальний центр. Археологиня Джулія Майо, яка очолює проєкт, підкреслила художню цінність знахідок. На нагрудних пластинах зображені кажани та крокодили — потужні символи влади, духовності та вірувань у загробне життя.

За словами Майо, в Ель-Каньо раніше розкопали дев’ять інших гробниць, схожих за стилем і багатством. Вони свідчать про те, що місцеві еліти ховали своїх померлих на цьому місці протягом приблизно двох століть, дотримуючись давньої похоронної традиції, пов’язаної з однією родовою лінією.

Ретельне розміщення предметів навколо тіла вказує на те, що соціальний статус і влада зберігалися після смерті. Золоті вироби демонструють високий рівень металургійної майстерності: вишукані орнаменти, детальні зображення та складні техніки обробки металу були досягнуті за століття до контакту з європейцями.

Ця знахідка має значення не лише для Панами, а й для ширшого вивчення стародавніх американських цивілізацій. Вона ставить під сумнів застарілі уявлення про те, що складна металургія та ієрархічні політичні системи розвивалися лише в великих центрах Мезоамерики. Громада Ель-Каньо підтримувала розгалужені культурні та, ймовірно, торгівельні мережі по всьому перешийку, що поєднували Панаму з сусідніми суспільствами Центральної Америки.

Стиль золотих артефактів і кераміки відображає ці регіональні зв’язки. Міністерство культури Панами назвало відкриття "надзвичайно важливим" для національної археології та відновлення доіспанської історії регіону.

